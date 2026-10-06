畢業首份工作「開電腦嚇一跳」 她曝前同事交接筆記：眼淚噴出來

大學畢業後踏入第一份正職，面對陌生環境與新工作內容，難免讓人感到緊張。一名女網友分享，自己剛進公司時，意外在電腦裡發現前任同事留下的交接筆記，原本還以為會看到「快逃」之類的警告，沒想到內容不但詳細整理工作流程，還寫滿鼓勵話語，讓她看完差點忍不住落淚。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，前同事「皮皮」在離職前留下文字，先安慰她不用急著一次適應所有事情，同事們人都不錯，工作上遇到問題也可以詢問組長、大哥或工讀生。筆記中也詳細列出電話支援內勤、聯繫承辦、敲定時間等主要工作內容，並提醒核銷相關事項不用急著一次全部搞懂，讓初入職場的她多了一份安心。

這名女網友進一步說明，更讓她感動的是，前同事還在交接內容中鼓勵「相信妳在這裡可以發揮妳的所長」，遇到問題就勇敢詢問，不必害怕；若會利用AI協助撰寫文案、整理會議紀錄，也能替工作省下不少時間，但最後仍要經過人工與主管確認，讓她看完直呼「眼淚真的要噴出來」。

貼文一出後，不少網友都表示「皮皮是個溫暖的前輩，雖然離職了，這些話真的能讓新人安心很多」、「大學第一份正職就能遇到這種天使前輩，運氣真好」、「這才是我想在Threads上看到的貼文，人間處處有溫暖」、「從學校跨到職場一定有很不安的時候，收到前人的鼓勵真的會很溫暖」、「這個世界破破爛爛，但是總有暖心的人在縫縫補補」、「希望我下一份工作，也會有這麼溫暖的前同事note」、「皮皮到哪都會順利」。

本站曾報導，多數人一生中都會離職一次，甚至好幾次，而你「怎麼離開」這份工作，往往比你「為什麼離開」更能說明你的為人，以下是一些該做與不該做的事：

該做的事 坦誠且主動說明你的決定。 事先規畫離職預告期（通常是兩周），並依公司規範辦理交接。 選擇適當時機。與主管談話時，盡量避開對方壓力大的時刻，例如客戶簡報前。 事前寫好你要說的話。這樣能讓你在對話中更有自信，也能避免情緒化表達。 以優雅、有尊嚴的方式離開。要理解，你的離職消息不一定會受到歡迎。多數人第一反應是「那誰要接手？」、「他是不是去了更好的地方？」所以別太期待大家會開心。對他們保持友善，即使你心裡有點想炫耀。 保持與朋友和同事之間的關係，你永遠不知道未來何時會需要他們。