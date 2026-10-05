乖乖、艾杰旭兩工會同時罷工 勞動部籲勞資理性對話、不得不當對待

桃園乖乖工會不滿母公司三地集團將中壢廠房土地轉售給日月光，於10月2日正式發動罷工，雲林艾杰旭顯示玻璃企業工會今上午也發動首日罷工，要求資方提出全面調薪方案。勞動部表示，企業應與工會理性對話，而公司在罷工期間切勿對工會活動或參與罷工會員有不當對待。

勞動部表示，工會依法取得罷工權並設置罷工糾察線，勞動部尊重工會依法行使罷工的權利，並重申，今乖乖與艾杰旭工會同時罷工，呼籲2家公司應理解基層員工的處境與期待，展現企業責任與協商誠意，與工會理性對話，耐心傾聽，並能積極具體回應，盡快化解爭議，穩定勞資關係。

勞動部表示，企業的永續發展離不開基層勞工的長期貢獻，勞動部也呼籲2家公司領導階層，展現出誠意與並提出具體合理方案，勞動部將與桃園、雲林2縣府，共同促成雙方持續協商，讓罷工盡早落幕，確保勞工權益獲得保障，也強調公司在罷工期間切勿對工會活動或參與罷工會員有不當對待。