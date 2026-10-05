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乖乖、艾杰旭兩工會同時罷工 勞動部籲勞資理性對話、不得不當對待

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
乖乖工會、桃市產總上午前往勞動部舉行「揭開三地集團話術與破壞工人手段！工會提薪被罵閉嘴！」記者會。記者黃義書／攝影
乖乖工會、桃市產總上午前往勞動部舉行「揭開三地集團話術與破壞工人手段！工會提薪被罵閉嘴！」記者會。記者黃義書／攝影

桃園乖乖工會不滿母公司三地集團將中壢廠房土地轉售給日月光，於10月2日正式發動罷工，雲林艾杰旭顯示玻璃企業工會今上午也發動首日罷工，要求資方提出全面調薪方案。勞動部表示，企業應與工會理性對話，而公司在罷工期間切勿對工會活動或參與罷工會員有不當對待。

勞動部表示，工會依法取得罷工權並設置罷工糾察線，勞動部尊重工會依法行使罷工的權利，並重申，今乖乖與艾杰旭工會同時罷工，呼籲2家公司應理解基層員工的處境與期待，展現企業責任與協商誠意，與工會理性對話，耐心傾聽，並能積極具體回應，盡快化解爭議，穩定勞資關係。

勞動部表示，企業的永續發展離不開基層勞工的長期貢獻，勞動部也呼籲2家公司領導階層，展現出誠意與並提出具體合理方案，勞動部將與桃園、雲林2縣府，共同促成雙方持續協商，讓罷工盡早落幕，確保勞工權益獲得保障，也強調公司在罷工期間切勿對工會活動或參與罷工會員有不當對待。

罷工 勞動部 乖乖

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乖乖工會、桃園市產業總工會今天上午前往勞動部，舉行「揭開三地集團話術與破壞工人手段！工會提薪被罵閉嘴！」記者會，針對乖乖中壢廠土地出售及後續搬遷安排提出質疑。工會表示，員工事前未獲充分告知，甚至是在新聞曝光後才得知土地已出售，擔心未來搬遷後工作地點、內容及勞動環境改變，影響員工工作權。

賴政府首遇兩工會同時罷工 乖乖工會要求與三地集團盡速實質協商

三地集團出售中壢乖乖工廠予日月光，引發乖乖工會強烈不滿，日前已將原先1日的警告性罷工，提升為無限期持續罷工，今於勞動部前揭開三地集團話術與破壞罷工手段，並要求三地集團、乖乖公司與工會盡速展開實質協商。今天也是雲林艾杰旭顯示玻璃企業工會首日罷工，更是賴清德政府自2024年5月20日執政以來，首次面臨多個工會同時實質罷工。

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桃園乖乖工會不滿母公司三地集團將中壢廠房土地轉售給日月光，於10月2日正式發動罷工，雲林艾杰旭顯示玻璃企業工會今上午也發動首日罷工，要求資方提出全面調薪方案。勞動部表示，企業應與工會理性對話，而公司在罷工期間切勿對工會活動或參與罷工會員有不當對待。

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