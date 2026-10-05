賴政府首遇兩工會同時罷工 乖乖工會要求與三地集團盡速實質協商

三地集團出售中壢乖乖工廠予日月光，引發乖乖工會強烈不滿，日前已將原先1日的警告性罷工，提升為無限期持續罷工，今於勞動部前揭開三地集團話術與破壞罷工手段，並要求三地集團、乖乖公司與工會盡速展開實質協商。今天也是雲林艾杰旭顯示玻璃企業工會首日罷工，更是賴清德政府自2024年5月20日執政以來，首次面臨多個工會同時實質罷工。

乖乖公司10月2日的聲明中做了4項承諾，包含2年內公司保證絕不裁員；2年後若有資遣或法定資遣費加2個月工資，未來新廠址公司承諾優先保障本籍勞工的工作權；於2027農曆年加發至少0.5個月年終獎金；薪資部分已於今年9月1日起加薪5%，另將於2027年起再依據政府公告的法定工資調幅調整工資。

乖乖工會理事彭小姐分析，乖乖公司保證2年內絕對不會有裁員動作，但如果勞工離職就是自願離職，就不會給資遣費，2年後如果因為距離太遠，或是工作環境不佳離開，乖乖公司也仍然可以不必給予資遣費。

桃園市產業總工會秘書長孫語謙指出，乖乖員工幾十年來領的幾乎是最低工資，許多人是因為工廠離家近，方便照顧家庭才留在乖乖公司工作，但是現在遷廠之後，這些條件都會改變，通勤時間的些微變動都很容易成為乖乖員工難以配合調動的理由。在這種情況下，所謂的調動都只是逼員工自己離職而已。

乖乖工會強調，乖乖公司現在宣稱9月1日起加薪5%，並且會在明年1月1日起再依據政府公告的法定工資調幅調整工資，但是今年最低工資審議委員會在9月24日就已經通過調幅4.7%，所以長期拿最低工資水準的乖乖勞工，明年本來就會有差不多的調幅，就算再多調了4.7%，大概就是每月多1500到1600元而已，這是很值得說嘴的事情？

桃園市產業總工會副理事長曲佳雲呼籲總統賴清德，如果AI獲利要和勞工分享，就要和民進黨關係相當好的三地集團和乖乖協商，也希望勞動部支持勞工要加薪，不要成為大家口中的資動部。