快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

賴政府首遇兩工會同時罷工 乖乖工會要求與三地集團盡速實質協商

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
乖乖工會、桃市產總上午前往勞動部舉行記者會。分析罷工後，公司對工會訴求所提出4項承諾。記者黃義書／攝影
乖乖工會、桃市產總上午前往勞動部舉行記者會。分析罷工後，公司對工會訴求所提出4項承諾。記者黃義書／攝影

三地集團出售中壢乖乖工廠予日月光，引發乖乖工會強烈不滿，日前已將原先1日的警告性罷工，提升為無限期持續罷工，今於勞動部前揭開三地集團話術與破壞罷工手段，並要求三地集團、乖乖公司與工會盡速展開實質協商。今天也是雲林艾杰旭顯示玻璃企業工會首日罷工，更是賴清德政府自2024年5月20日執政以來，首次面臨多個工會同時實質罷工。

乖乖公司10月2日的聲明中做了4項承諾，包含2年內公司保證絕不裁員；2年後若有資遣或法定資遣費加2個月工資，未來新廠址公司承諾優先保障本籍勞工的工作權；於2027農曆年加發至少0.5個月年終獎金；薪資部分已於今年9月1日起加薪5%，另將於2027年起再依據政府公告的法定工資調幅調整工資。

乖乖工會理事彭小姐分析，乖乖公司保證2年內絕對不會有裁員動作，但如果勞工離職就是自願離職，就不會給資遣費，2年後如果因為距離太遠，或是工作環境不佳離開，乖乖公司也仍然可以不必給予資遣費。

桃園市產業總工會秘書長孫語謙指出，乖乖員工幾十年來領的幾乎是最低工資，許多人是因為工廠離家近，方便照顧家庭才留在乖乖公司工作，但是現在遷廠之後，這些條件都會改變，通勤時間的些微變動都很容易成為乖乖員工難以配合調動的理由。在這種情況下，所謂的調動都只是逼員工自己離職而已。

乖乖工會強調，乖乖公司現在宣稱9月1日起加薪5%，並且會在明年1月1日起再依據政府公告的法定工資調幅調整工資，但是今年最低工資審議委員會在9月24日就已經通過調幅4.7%，所以長期拿最低工資水準的乖乖勞工，明年本來就會有差不多的調幅，就算再多調了4.7%，大概就是每月多1500到1600元而已，這是很值得說嘴的事情？

桃園市產業總工會副理事長曲佳雲呼籲總統賴清德，如果AI獲利要和勞工分享，就要和民進黨關係相當好的三地集團和乖乖協商，也希望勞動部支持勞工要加薪，不要成為大家口中的資動部。

罷工 乖乖 工會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／乖乖工會批「2年不資遣」是話術 憂搬廠後員工被迫離職

乖乖94.3％員工挺罷工！網笑「晶片護身符」成AI產業鏈最大利空

最低工資明年調升 勞動部估：雇主每年增加近327億元成本

勞動部三項提醒：非自願離職 可領就保職訓津貼

相關新聞

影／乖乖工會批「2年不資遣」是話術 憂搬廠後員工被迫離職

乖乖工會、桃園市產業總工會今天上午前往勞動部，舉行「揭開三地集團話術與破壞工人手段！工會提薪被罵閉嘴！」記者會，針對乖乖中壢廠土地出售及後續搬遷安排提出質疑。工會表示，員工事前未獲充分告知，甚至是在新聞曝光後才得知土地已出售，擔心未來搬遷後工作地點、內容及勞動環境改變，影響員工工作權。

賴政府首遇兩工會同時罷工 乖乖工會要求與三地集團盡速實質協商

三地集團出售中壢乖乖工廠予日月光，引發乖乖工會強烈不滿，日前已將原先1日的警告性罷工，提升為無限期持續罷工，今於勞動部前揭開三地集團話術與破壞罷工手段，並要求三地集團、乖乖公司與工會盡速展開實質協商。今天也是雲林艾杰旭顯示玻璃企業工會首日罷工，更是賴清德政府自2024年5月20日執政以來，首次面臨多個工會同時實質罷工。

乖乖、艾杰旭兩工會同時罷工 勞動部籲勞資理性對話、不得不當對待

桃園乖乖工會不滿母公司三地集團將中壢廠房土地轉售給日月光，於10月2日正式發動罷工，雲林艾杰旭顯示玻璃企業工會今上午也發動首日罷工，要求資方提出全面調薪方案。勞動部表示，企業應與工會理性對話，而公司在罷工期間切勿對工會活動或參與罷工會員有不當對待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。