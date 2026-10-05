影／乖乖工會批「2年不資遣」是話術 憂搬廠後員工被迫離職

乖乖工會、桃園市產業總工會今天上午前往勞動部，舉行「揭開三地集團話術與破壞工人手段！工會提薪被罵閉嘴！」記者會，針對乖乖中壢廠土地出售及後續搬遷安排提出質疑。工會表示，員工事前未獲充分告知，甚至是在新聞曝光後才得知土地已出售，擔心未來搬遷後工作地點、內容及勞動環境改變，影響員工工作權。

乖乖中壢廠工會指出，公司7月30日出售中壢廠土地後，陸續傳出遷廠及工作安排，工會憂心2年後可能出現大量解僱，因此已於2日正式發起無限期罷工。工會表示，目前西側廠房租約預計半年內到期，約60名員工可能從西側廠房調往東側廠房，原有廠區空間縮減，卻要容納原本的產線及員工，恐造成工作條件改變。

乖乖工會理事彭桂梅表示，公司在罷工後不斷強調「2年內不會資遣」，但工會認為，這項承諾並未真正保障員工。她質疑，如果員工因工作地點距離、工作內容或勞動環境改變而選擇離職，公司是否就會認定為「自願離職」，進而不必支付資遣費。

彭桂梅指出，員工不只可能面臨工作地點調整，工作內容及勞動環境也可能隨著廠區搬遷而改變，若公司只承諾「2年不資遣」，卻未保障員工在搬遷後的工作條件，工會認為對勞工而言並沒有實質保障。

對於工會質疑，乖乖公司2日晚間宣布暫停原訂的新竹廠計畫，並提出4項承諾，包括2年內公司保證不資遣員工；2年後若發生資遣，將依法給付資遣費，另加發2個月薪資，並承諾未來新廠優先保障本國員工工作權；2027年農曆年前增加至少0.5個月年終獎金；薪資自今年9月1日起調升5%，明年1月1日也將依政府公告的基本工資調整幅度調薪。

乖乖工會則認為，公司提出的承諾仍無法消除員工對搬遷及工作權的疑慮。彭桂梅表示，從7月員工透過新聞才得知土地出售，到公司後續提出不同工作安排，相關資訊一直「善變又模糊」，員工難以確認未來兩年是否能穩定工作，也難以對工作權保障產生信心。