助社政青年邁向職場…桃竹苗分署賈桃樂攜桃市府 從職涯探索到求職實作

為強化青年就業支持，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賈桃樂學習主題館4日攜手桃園市政府社會局辦理「Offer Go！五照求職所」，邀請桃園市社政青年參訪、體驗，從自我探索、優勢盤點到求職實作，陪伴青年一步步累積走進職場所需的能力與信心。

面對履歷撰寫、面試準備及自我優勢展現等求職挑戰，對於曾接受社福支持與協助的青年，往往因缺乏經驗與就業支持，對踏入職場感到徬徨。活動以「照方向、照自信、照有型、照專業、照未來」五大主題打造求職體驗，依不同青年需求規劃客製化職涯服務。課程結合CPAS職業適性診斷、生成式AI履歷製作、履歷健診、面試訓練及個人形象打造，引導青年對未來工作的想像，轉化為一份可以投遞的履歷、一套能實際應對面試的表達方式，以及更明確的職涯方向，逐步完成進入職場前的重要準備。

參與青年小富（化名）表示，每當面對履歷、面試及求職照片等準備工作時，總覺得陌生不知道從何開始。透過活動循序漸進的引導，讓他重新認識自己的特質與優勢，原本覺得困難的求職準備逐漸變得具體。小富開心的表示，這次活動讓他發現「原來自己也做得到」，也對未來多了一份信心，也期待帶著更充分的準備踏入職場，逐步累積實務經驗，朝向經濟自主的目標邁進。

桃園市政府社會局局長陳寶民表示，就業對社政青年而言，不只是獲得收入，更是穩定生活、走向自立的重要一步。感謝桃竹苗分署攜手合作，從青年需求出發，陪伴社政青年探索自我、找到方向並完成求職準備，讓青年在實際行動中累積信心與能力，發現「原來我也做得到」，進而看見更多未來的可能。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部持續關注社政青年就業需求，透過跨域合作及多元職涯服務，提供職涯探索、求職工具與專業諮詢，協助資源相對有限的青年認識自我、累積就業能力。未來將持續串聯企業、學校及社福等多元資源，強化職涯與就業服務銜接，讓不同背景及需求的青年都能獲得適切支持，增加接觸產業、展現能力及穩定就業的機會，讓每一位青年都有機會找到自己的方向，走出屬於自己的職涯道路。