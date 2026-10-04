獨／醞釀復工？中聯公開徵聘食品技師 中市：中聯兩度申請但並未同意

中聯油脂今年7月爆發致癌大豆沙拉油案件，致癌物超標「苯駢芘」大豆沙拉油品共8478公噸流向下游，遭檢方逾8月起訴，且衛生單位對其祭出行政處分，衛福部食藥署要求全無限期停業。不過，中聯油脂於停業期間，上周起在人力銀行公開招聘食品技師，且人力銀行指其「徵才行為活躍」，外界質疑，中聯此舉恐為醞釀復工。但中聯開出的月薪4萬出頭薪水，據悉只能找到「零經驗」食品技師。

中聯油脂股份有限公司於人力銀行刊登招聘食品技師訊息，欲以4萬1千元至4萬2千元之間薪資，聘用1名食品技師，其工作內容包括執行食安計畫、風險評估，規畫並推動改善措施，以符合「食安法」需求，提供各類型食安相關報告，以利不定期追蹤成效及查閱，針對原物料來源異常提出分析改善方案，產品客訴分析及追蹤，廠區環境巡查及矯正管理，還要對新進員工進行教育訓練。

中聯油脂開出的求職條件，須為食品科學相關科系大學、碩士畢業，語文條件及工作經歷不拘，需有高考食品技師證照，熟悉SQF相關條文、具備稽核經驗，且須擅長HACCP、ISO 9000、ISO 22000食品安全管理系統。福利部分相當優渥，除三節、生日禮金外，還提供餐費補助、交通及租屋津貼、旅遊補助，子女將學金從小班至博士班，且婚喪喜慶、生育、入厝均有補助款項。

執業食品技師劉忠翰分析，近期食藥署公布各項年度稽查專案結果有關，多家食品業者被揪出未聘僱專門職業人員，挨罰3萬元以上罰鍰，若中聯原先未聘食品技師，或現職人員離職，為符合規範就需重新聘用，也可能是為符合「食安法」各項規範、準備復工而聘請食品技師，不過，中聯除刑事訴訟外，也被多家下游業者提告，均在訴訟過程，也未傳出核准復工，實際原因不得而知。

中聯為國內大型食用油脂業者，僅開出最多4萬2千元月薪資聘請食品技師，引發討論。劉忠翰指出，此薪資區間應只能聘到無經驗、剛畢業考上國考執照的新進食品技師，而非取得國考證照，且執業滿2年換取執業執照、具經驗的食品技師，中南部因物價等原因，無經驗食品技師月薪約落在3萬6千元至4萬8千元，中聯薪資只算剛好過關，資深食品技師薪資通常為5萬起跳，且依專業另有加幾。

至於中聯是否申請復工？衛福部食藥署表示，已公布第三方獨立調查結果與完整報告並函送台中市政府，要求業者依照報告所列缺失完成改善。中聯後續復工申請及相關產品處置，均由台中市政府依權責及相關規定辦理。

台中市衛生局則表示，目前中聯油品全面停工，中聯油脂希望生產飼料的部分可先復工。以往黃豆原料進廠後，產線是在同一工廠製作，衛生局認為和法令有疑義，因此函文向中央請示，中央10月2日已回覆說只要標示清楚即可，並由地方自行認定。因此，飼料是否准予重新復工，將待派員進一步確認是否有明白標示和區分，再決定是否准其復工。

至於食用油部分，中聯曾於7月底及8月中旬兩度遞交復工申請，但台中市均以「未完整釐清內部管理及系統性防線失靈根本原因、欠缺具體成效驗證」為由依法駁回與退請補正。中市衛生局說，食用油部分目前仍未准予重新復工。