471個職缺等你來挑、最高月薪5萬 北市17企業聯手搶才

不必等大型徵才博覽會，想找工作、轉職或兼職，家附近的就業服務站就有機會！台北市就業服務處所屬各就服站於10月6日至10月8日邀集17家企業辦理現場徵才，橫跨公共自行車租賃、企管顧問、零售、餐飲、環境保護工程、婦幼醫療及照顧服務等產業，共釋出471個工作機會，從正職、儲備幹部到彈性兼職都有，歡迎有就業需求的民眾把握機會，就近到各就業服務站與企業面談。

本周職缺亮點十足，薪資最高上看5萬元！微笑單車（YouBike）招募調度及維護專員，大夜班月薪最高49,600元，另有獎金；世曦企管顧問徵專職資料分析員，月薪35,000至50,000元，也提供時薪200至280元的電訪兼職職缺。對喜歡餐飲服務的民眾，金御賞外場服務員月薪39,000元起，日式廚師更達45,000元起；達美樂徵儲備店長，月薪35,000至47,000元，另有時薪196至204元兼職機會。

想找穩定工作的民眾，也有許多熟悉品牌可以選擇。全家（5903）便利商店釋出75個職缺，包含儲備幹部、門市人員、支援大夜及兼職人員；三商餐飲（7705）兩場合計釋出95個職缺，儲備幹部月薪34,000至39,000元；錢櫃則招募日、中、夜班正職及時薪人員，兼顧不同時段的工作需求。麥當勞、頂呱呱、謙禮國際、瀧厚、良品嚴選（洪瑞珍三明治）等知名品牌，也同步加入本周徵才行列。

照顧服務及婦幼醫療領域同樣釋出不少工作機會。禾馨民權婦幼診所提供房務、客服櫃台及掛號櫃台等職缺，月薪最高可達43,000元；凱風長照、安民居家長照及聯承居家長照則招募居家照顧服務員，時薪最高分別可達462元、280元及650元，適合希望投入照顧服務工作的求職者。

就服處表示，現場徵才的優點就是「看得到職缺、直接與企業談」，不論是第一次找工作、想轉換跑道，或希望利用空餘時間兼職，都能透過現場面談進一步了解工作內容、薪資及職涯發展。求職者可依產業及地點選擇就近參加，把握企業現場招募的機會。

參加本周徵才活動有三商餐飲、微笑單車(YouBike)、禾馨民權婦幼診所、凱風長照、安民居家長照、金御賞、達美樂、和德昌(麥當勞)、良品嚴選(洪瑞珍三明治)、煒盛環科、錢櫃、謙禮國際、頂呱呱、聯承居家長照、全家便利商店、瀧厚及世曦企管顧問等17家企業。