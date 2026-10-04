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工作10年月薪6萬仍買不起房！8年級生嘆「人生卡住」 同齡人曝真實現況

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO月薪5至6萬元仍買不起台北房，因感情、職涯卡關發文求助；同齡網友分享迷惘，勸別以結婚買房定義人生。 聯合報系資料照
原PO月薪5至6萬元仍買不起台北房，因感情、職涯卡關發文求助；同齡網友分享迷惘，勸別以結婚買房定義人生。 聯合報系資料照

30歲後看著身邊朋友陸續結婚、生子、買房，自己卻彷彿還停留在剛畢業的階段，難免產生焦慮。一名83年次男網友近日在Dcard發文表示，自己從雙北鄉下老家到台北工作約10年，目前月薪約5至6萬元，也有穩定交往對象，但礙於台北買不起房、另一半沒有結婚打算，加上工作缺乏發展性，讓他大嘆「生活卡在這裡」，貼文也釣出大批30多歲網友分享人生現況。

原PO以「8年級生都還好嗎？」為題表示，近幾年身邊結婚、生小孩的朋友愈來愈多，自己雖然也有穩定交往對象，且有步入婚姻的想法，但女友目前對結婚沒有打算與共識，也不可能回到他的老家生活，而以自己的經濟能力又難以在台北買房，讓感情與人生規劃彷彿停在原地。

工作同樣讓他感到迷惘，原PO透露，出社會前幾年頻繁換工作，直到6年前進入業務相關領域才逐漸穩定。目前工作自由度高，每月薪水約5至6萬元，生活尚能應付，但職位缺乏升遷、加薪空間，也難以持續累積專業技能。眼看IG上的同儕不斷邁入人生下一階段，他卻覺得自己的心態「還停留在22歲大學剛畢業」，因此希望過來人分享如何走出30歲的迷惘。

貼文曝光後，不少同齡網友首先跳出來「認親」，有人直言「我也是30歲左右，但覺得自己還很像大學研究所剛畢業時的狀態」，也有人83年次、工作不穩定、存款不到6位數，感嘆不知道為何一畢業後大家就像突然加速，自己卻始終適應不良；另有剛滿30歲的網友透露，身邊朋友看似都很穩定，自己卻重新念研究所、準備找工作，同樣曾因比較而覺得「自己好廢」。

另一派網友則勸原PO別把「結婚、買房、生小孩」當成人生固定進度。有82年次網友分享，自己努力到主管職位、月薪約4.3萬至5萬元，與男友遠距多年，即使未來結婚也可能因工作無法同住；看到已婚朋友忙著照顧孩子、搶幼兒園又要扛房貸後，反而更確定現在的生活選擇適合自己。也有人直言，「別人結婚、有車有房就叫圓滿」未必正確，成功應該由自己定義，而不是活在別人的標準裡。

也有過來人把焦點放在原PO最擔心的職涯發展。一名網友分享，自己29歲時年薪70多萬元，同樣因為感受到產業發展有限而決定轉往科技業，認為「賽道選對真的很重要」；也有人從低薪、工作不穩定一路轉職，逐步提高收入，鼓勵其他人即使30歲才重新尋找方向也不算太晚。

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