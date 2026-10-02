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最低工資明年調升 勞動部估：雇主每年增加近327億元成本

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
明年最低工資將調升至3萬900元、時薪205元。勞動部今預估，勞工、雇主和政府分別每年增加18.45億元、326.94億元及10.58億元成本。聯合報系資料照
明年最低工資將調升至3萬900元、時薪205元。勞動部今預估，勞工、雇主和政府分別每年增加18.45億元、326.94億元及10.58億元成本。聯合報系資料照

明年最低工資將調升至3萬900元、時薪205元。勞動部今預估，最低工資調升後，勞工、雇主和政府分別每年增加18.45億元、326.94億元及10.58億元成本支出。

勞動部條平司司長黃琦雅說明，明年最低工資月薪將由現行2萬9500元調升至3萬900元，預估182.7萬名勞工受惠。配合最低工資月薪調漲，預估新增280.6億元社會保險、工資及勞退成本支出，其中勞工負擔12.4億元、雇主負擔261.46億元，政府則支出6.74億元。

時薪則由196元調升至205元，總計78.46萬名勞工受惠，預估新增75.3億元成本，其中勞方負擔6.05億元、雇主負擔65.48億元，政府支出3.84億元。

勞動部次長李健鴻說，外界認為調升最低工資將造成雇主負擔沉重，但最低工資調升不能只看雇主負擔比。他指出，與其他經濟合作暨發展組織（OECD）國家相比，台灣勞保保費費率為13%，其他OECD國家多在18%以上，也有國家費率高達23%、26%；與亞洲鄰國相比，日本費率為18%，韓國則略低於台灣。

李健鴻進一步表示，台灣雇主負擔保費約7成，有些國家雇主負擔5成，但費率較高，因此加乘計算後，台灣雇主的社會保險負擔仍相對低，若再加上健保、勞退等成本，台灣雇主負擔在OECD國家排名第18名，屬於中段班。

勞動部 最低工資

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