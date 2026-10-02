勞動部三項提醒：非自願離職 可領就保職訓津貼

為提升勞工就業技能，促進就業，就業保險除提供失業給付外，被保險人非自願離職，於參加職業訓練期間，也提供有職業訓練生活津貼，以保障勞工職業訓練一定期間之基本生活。針對該津貼相關權益，勞動部有以下三大提醒。

第一，就業保險職業訓練生活津貼的請領條件為，被保險人遭遇非自願離職，向公立就業服務機構辦理求職登記，經公立就業服務機構安排「全日制職業訓練」。失業勞工參加的職業訓練，必須透過公立就業服務機構安排。若自行參加課程，無法申請該項津貼。 第二，請領職業訓練生活津貼，須符合參加全日制職業訓練課程之條件，即符合「訓練期間1個月以上，每星期訓練4日以上，每日訓練日間4小時以上，每月總訓練時數100小時以上」之職業訓練課程。若訓練期間未滿1個月即中途離訓或退訓者，不予核發津貼。 第三，職業訓練生活津貼，按申請人離職退保之當月起，前六個月平均月投保薪資60%計算，最長發給六個月。如請領職業訓練生活津貼期間，有扶養無工作收入之父母、配偶、未成年子女或身心障礙子女，每扶養一人，加給10%津貼，最高加給至20%。

請領津貼期間，另按月補助失業勞工，及其離職退保當時隨同被保險人參加全民健康保險之眷屬，參加健保自付部分的健保費(不包含補充保險費)，並簡化申請流程由勞保局主動傳送資料至健保署，由該署向勞保局請款及核銷，失業勞工無須另行申請。

勞動部說明，為讓職業訓練資源有效運用，避免影響訓練成效，請領是項津貼期間，如另有工作，無論勞動型態為僱傭或承攬等，凡提供勞務獲致工作收入者，津貼將會停止發給，請勞工多加留意，以免影響給付權益。