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她不解「每天很忙還要寫工作日誌」？內行曝真相：自保用的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「每天寫工作日誌有什麼用」，有職場老鳥曝「能自保用」。圖／AI生成
一名網友好奇「每天寫工作日誌有什麼用」，有職場老鳥曝「能自保用」。圖／AI生成

職場上，有些主管會要求員工寫「工作日誌」，來記錄一天的工作細項，掌握員工的工作進度。日前有位女網友指出，她做過幾份工作，第一次遇到「要求每天寫工作日誌」的公司，讓她不解詢問「為什麼需要每天花時間記錄這些？」對此，職場老鳥也解惑了。

一名網友在Dcard發文表示，她覺得每天工作已經十分忙碌，還得要聽從公司要求，另外找時間來寫工作日誌，讓她好奇「這到底是什麼管理方式？」進而詢問，如果工作本身已經忙碌到無暇顧及其他事情，還要靠每天寫日誌來掌握進度，「算不算一種管理效率不佳的表現？」

文章曝光後，引來網友熱議，有人解釋要求寫日誌，通常是兩種情況，第一是主管管理焦慮，對員工缺乏信任，第二種是工作需要多線協作，或者是備份專案履歷。也有資深網友表示，有些職業確實需要每天記錄工作，上傳群組且備份工作內容，可以讓員工看出自己過去的時間有沒有成長，甚至能當作時間管理。但也有網友認為「工作日誌」純粹是為了盯人用的，方便主管看員工一天做了多少事，並分享「還有遇過一直看監視器的，控制欲很強」、「我以為是某一天翻舊帳用」。

另外也有維修部門的員工解答，指出寫工作日誌的雃因，主要是公司想知道員工一整天，或者整個專案在做什麼，員工只要拿出工作日誌，就可以讓主管了解一切，這樣才能夠證明當時的工作內容，如果其他部門的人交辦事務也要寫清楚，因為這樣能掌握進度延後，或者主管交辦事務的時間點，就是「自保用的」。

職場 工作 Dcard 主管

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