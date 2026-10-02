「求人來上班」民生服務業近百萬工作機會 每職缺僅0.16人應徵

民生服務業缺工持續升溫，工作機會多到「求人來上班」。根據1111人力銀行資料庫觀察，民生服務業目前求供比僅0.16，換句話說，每個職缺平均僅有0.16人應徵，人才供給明顯不足。

其中，家事／清潔服務每職缺僅分到0.02人、汽車美容相關每職缺僅分到0.01人，美髮相關工作甚至分不到0.01人；相較之下，寵物相關服務每職缺可分到0.05人，已算是民生服務業中人才供給相對充足的類別。

過去談到民生服務業，社會容易將它與「低薪、辛苦、流動率高」畫上等號，但從近年的所得與人才市場變化來看，產業其實正在發生轉變。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，近幾年為了因應缺工，不少民生服務業者紛紛提高薪資或改善福利來吸引人才，但求供比差距仍大，最大的問題可能還是職務內容不符期待，或是求職者對產業前景及升遷機會缺乏期待。

根據1111人力銀行資料庫顯示，今年9月民生服務業工作機會總數逼近百萬大關，達96.8萬筆，與去年同期相比大致持平，顯示企業招募需求並未降溫。值得注意的是，民生服務業雖長期被視為基層工作，但從所得數據來看，產業收入成長並不遜色。

主計總處統計，2025年全體所得收入者平均每人可支配所得為63萬6,558元，中位數為51萬8,510元。其中，住宿及餐飲業平均每人可支配所得為61萬935元，雖低於全體平均，但高於中位數，且年成長率高達12.78%，增幅居15類行業之冠；批發及零售業平均每人可支配所得也由64萬6,981元提升至70萬9,571元，年增9.67%。

曾仲葳分析，從可支配所得成長來看，住宿餐飲與批發零售業的增幅都名列前茅，反映企業為了留住人才，薪資與收入條件正逐步改善。再加上明年最低工資審議會已決議調升月薪至3萬900元、時薪205元，預估約有261.16萬名勞工受惠，受影響較大的正是餐飲、零售、批發、住宿、民生服務及部分傳統製造等大量聘用基層、兼職及時薪人力的產業。期盼隨著政策調整，能逐步降低民生服務業與其他產業之間的職缺與人才供給落差。

而AI帶來的職場變革，更可能讓民生服務業的工作經驗成為搶手的軟實力。曾仲葳透露，很多人不是沒有能力，而是不知道怎麼把經驗寫進履歷。例如餐飲服務、美容、美髮、汽車美容、清潔服務等工作，往往累積大量溝通、服務、銷售、客戶管理及問題處理經驗，只是過去沒有被具體呈現在履歷上。