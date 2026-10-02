年紀是障礙？37歲業務男轉職碰壁 嘆公司1理由寧錄取「小白」

不少人進入中年後，會萌生轉職念頭，但年齡是否會成為求職路上的一道門檻？一名37歲男網友透露自己轉職屢屢碰壁，即使過去在職場擁有不錯的業績與表現，投遞履歷後仍經常石沉大海，讓他對35歲以上求職者的處境相當有感。

原PO在Dcard以「為什麼很多公司不錄取35+的人」為題發文，表示自己面試接連碰壁，後來在社群平台看到相關討論，才注意到部分人認為，企業不願錄用35歲以上求職者，未必是擔心體力不如年輕人，也不一定是害怕對方不願加班，而是認為有多年職場經驗的「老鳥」，不容易被話術或「畫大餅」說服。

該討論指出，35歲以上的求職者通常已經歷多個職場環境，對工作內容、薪資待遇與職場界線可能有較明確的認知，因此企業若希望透過話術塑造期待，效果可能有限。相較之下，部分公司可能更偏好錄用「小白」（職場經驗較少的新人），認為培訓及管理上較容易，甚至被形容為追求「高性價比的服從」。這番說法也讓原PO感到惆悵，並詢問其他網友是否也有類似經驗。

貼文曝光後引發熱烈討論，「然後再來怪都沒人要來」、「這些就是慣老闆的公司吧，就當就轉職成長的養份」、「現在慣老闆很多，以為自己破老小公司，可以招到台清交成」、「公司不是找人，是在找社畜」、「不是不要，是他們要的是低薪有經驗的人」、「年紀不輕了還換工作，會給人一種不安定的感覺吧」。

但也有網友持不同看法，紛紛表示有點年紀且社會經驗的人還比較吃香，「我反而喜歡有點社會經驗的人來，比較有抗壓性」、「我公司現在都找超過35+的，因為年齡超過35+除了有工作經驗外，穩定性也高，一錄取就做到退休囉」、「我們傳產不會，40、50、二度就業都可以」、「我覺得少子化不用太擔心耶，我超過40 ，找工作大概兩個月就找到了，薪水還比前一份工作高」。