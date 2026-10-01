待業2年靠女友撐 男自嘲「軟飯男生活」：跨不出求職第一步

一名男網友近日在Dcard發文表示，自己已經待業2年，期間多次打開求職平台找工作，卻始終沒有下文，通常都是等到生活快撐不下去，才又重新開始找。

最近女友終於受不了，和他大吵「為什麼不出去工作？」原PO坦言，連自己也說不出原因。雖然知道餐飲業相對好找工作，卻非常排斥；過去也做過幾份工作，但都做不久，和同事相處也不順。

他表示，過去曾因憂鬱而沒有工作，如今狀況已改善，卻還是「跨不出第一步」。每次都答應女友會找工作，最後仍停在原地，甚至自嘲現在根本是在過「軟飯男的生活」。

貼文曝光後，一派網友先替原PO加油，有人分享自己也曾長期沒有工作，後來從文書工讀重新開始，慢慢適應後才轉為正職，「你有想找工作的心，我覺得很好」，也有人坦言，那種和生活脫節、提不起勁的感覺，沒有經歷過的人很難理解，勸他不要一下把自己逼得太緊。

另一派則給出比較實際的建議，認為可以先從少量排班、工讀開始，等重新習慣固定作息後再慢慢增加時數；也有人建議找人聊聊，釐清自己到底在排斥或害怕什麼。不過，也有網友直接開罵「你的問題就是懶而已」，提醒若一直逃避，可能等到女友真的離開才開始後悔。