快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

亞運網球／許育修、何承睿男雙4強止步 仍奪網球隊首面獎牌

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動基金8月進帳3,666.7億元 勞退平均分紅12.39萬元刷新高

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

受益於台股8月漲破3,000點，勞動基金運用局1日公布勞動基金最新績效，截至8月底，整體勞動基金規模為9兆1,092億元，收益數為2兆3,227億元，收益率為29.45％；8月份單月大賺3,666.7億元。若以目前參與收益分配的1,310萬戶有效帳戶計算，平均每位勞工分紅破紀錄達12.39萬元。

新制勞退基金規模為 5 兆 9,785 億元，收益率 29.25％；舊制勞退基金規模為 1 兆 2,031 億元，收益率 42.09％；勞保基金規模為 1 兆6,744 億元，收益率 25.76％；就保基金規模為 1,885 億元，收益率 2.26％；勞職保基金規模為 381 億元，收益率 1.34％。

積欠工資墊償基金規模為 266 億元，收益率為 16.12％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 9,057 億元，收益率為 27.65％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 314 億元，收益率為 36.22％。

勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近 10 年（105~115.08）平均收益率分別為 12.14％及 12.18％，近 5 年(110~115.08)平均收益率分別為 15.55％及 15.23％，投資績效亮眼。

回顧 8 月市場表現，全球金融市場持續處於高度不確定環境，中東地緣政治風險延續，能源價格居高不下，儘管企業財報表現及 AI 投資需求支撐全球股市反彈，惟月底美國聯準會主席於 Jackson Hole 會議釋出偏鷹訊號，市場對升息預期升溫，風險性資產波動加劇。

台股方面，歷經 7 月劇烈修正後，8 月在半導體及 AI 相關族群帶動下回升，惟期間仍多次出現大幅震盪，顯見市場對科技股評價、通膨及國際政經情勢仍存疑慮。勞動基金將持續維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，美國聯準會（Fed）於 9 月 16 日宣布將聯邦資金利率調升 1 碼至 3.75％~4％，為近 3 年來首度升息，Fed 在會後聲明中表示，儘管地緣政治情勢等因素使市場不確定性居高不下，美國國內支出依然具有韌性，而通膨仍處於高檔，此次貨幣政策行動將有助於通膨更及時地回到 2％目標。

國內方面，國家發展委員會於 9 月 1 日公布 8 月台灣製造業 PMI 續揚 1 個百分點至 62.5％，已連續 11 個月擴張，未來六個月展望指數連續第 8 個月維持在 60.0％以上擴張速度。惟供應鏈瓶頸與成本上升，影響部分訂單與生產排程，存貨擴張速度持續趨緩。

勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

勞動基金 勞退 基金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股大漲助攻！勞動基金8月大賺3667億 新制勞退前8月收益1.62兆

台股基金 買氣強強滾

00406A成交34.2萬張！規模衝576.9億 年化配息率逾16％最後買進日將到

主動式ETF下半年洗牌！00406A規模暴增387億元奪雙冠…受益人數增13.8萬

相關新聞

錢錢沒有不見！首次登錄健康幣專區 200幣卻沒入帳 健保署：要等2天

健康幣今天正式上路，許多人一早就躍躍欲試，準備要領取健康幣，但健康幣正式上線時間是今天早上10點，有民眾於早上通勤時間嘗試登錄，卻找不到連結，紛紛喊棄用；10點後正式上路後，部分民眾完成登錄，原想立刻見到200幣入帳，但用於兌換健康商品的Health GO APP上，健康幣欄位卻一直掛零。健保署指出，因作業轉換需求，完成登錄後會於2天後完成健康幣歸戶，民眾可再等等。

別再把單身當悲劇！遠見調查翻轉單身歧視 4成民眾願視情況「單棲」

台灣家庭結構迎來劇變，2025年底，全台一人家戶達399萬戶，占比首度突破4成、近41%，成為最主流的家戶型態。「遠見」今天發表調查「單棲時代來了，你準備好了嗎？」調查發現，過去認為「單身等於被迫落單」的印象已被翻轉，近4成民眾願視情況「單棲（一個人生活）」。7成非獨居者預期未來單棲，77.6%最怕意外無人助。而有86.9%盼單棲也能有房，45.4%認為房貸、購屋政策不友善。

創院百年新高！台大醫院急診室中秋連假單日湧430病人 院長曝病情

為預防中秋連假急診壅塞，衛福部祭出開設輕急症中心（UCC）、部立醫院開診等措施，仍無助減少病人湧入醫學中心，台大醫院院長余忠仁今天透露，因流感疫情持續升溫，該院中秋連假期間，急診來診人次創新高，一度單日湧入430人，為創院130餘年首見。據台大院內統計，患者包括各式呼吸道疾病、腹瀉等病人，其中不少病人為流感患者，提醒民眾重視疫苗接種等預防措施。

健康幣正式上線！ 健檢、癌篩、打疫苗都能累積 再抽Apple Watch

做健檢、癌症篩檢、打疫苗，不只替健康加分，現在還能「賺健康幣」。衛福部「健康幣」今正式上線，年滿18歲且具有健保卡的民眾，只要完成成人預防保健、癌症篩檢、疫苗接種等指定健康任務，就能累積健康幣。累積達1000幣門檻後，12月起可兌換健康商品，讓原本容易一拖再拖的健康行動，轉換成看得到、用得到的實質回饋。

台股大漲助攻！勞動基金8月大賺3667億 新制勞退前8月收益1.62兆

台股8月狂飆超過3000點，創史上同期最強表現，也讓勞動基金單月大賺近3667億元。勞動基金運用局今公布勞動基金最新績效指出，今年截至8月底，整體勞動基金規模9兆1092億，收益數2兆3227億元、收益率為29.45％，8月單月就進帳3666.7億元。

明天擺脫秋老虎！國慶連假天氣出爐 東北季風恐一路影響

秋老虎持續發威，中央氣象署表示，今天各地仍為晴朗炎熱的天氣，午後山區及南部地區有局部短暫陣雨。白天高溫約32至35度，大台北盆地仍有36度以上高溫機率。白天紫外線偏強，容易達過量或危險等級，外出注意防曬並多補充水分。夜晚清晨各地低溫普遍在24至27度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。