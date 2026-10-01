勞動基金8月進帳3,666.7億元 勞退平均分紅12.39萬元刷新高

受益於台股8月漲破3,000點，勞動基金運用局1日公布勞動基金最新績效，截至8月底，整體勞動基金規模為9兆1,092億元，收益數為2兆3,227億元，收益率為29.45％；8月份單月大賺3,666.7億元。若以目前參與收益分配的1,310萬戶有效帳戶計算，平均每位勞工分紅破紀錄達12.39萬元。

新制勞退基金規模為 5 兆 9,785 億元，收益率 29.25％；舊制勞退基金規模為 1 兆 2,031 億元，收益率 42.09％；勞保基金規模為 1 兆6,744 億元，收益率 25.76％；就保基金規模為 1,885 億元，收益率 2.26％；勞職保基金規模為 381 億元，收益率 1.34％。

積欠工資墊償基金規模為 266 億元，收益率為 16.12％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 9,057 億元，收益率為 27.65％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 314 億元，收益率為 36.22％。

勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近 10 年（105~115.08）平均收益率分別為 12.14％及 12.18％，近 5 年(110~115.08)平均收益率分別為 15.55％及 15.23％，投資績效亮眼。

回顧 8 月市場表現，全球金融市場持續處於高度不確定環境，中東地緣政治風險延續，能源價格居高不下，儘管企業財報表現及 AI 投資需求支撐全球股市反彈，惟月底美國聯準會主席於 Jackson Hole 會議釋出偏鷹訊號，市場對升息預期升溫，風險性資產波動加劇。

台股方面，歷經 7 月劇烈修正後，8 月在半導體及 AI 相關族群帶動下回升，惟期間仍多次出現大幅震盪，顯見市場對科技股評價、通膨及國際政經情勢仍存疑慮。勞動基金將持續維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，美國聯準會（Fed）於 9 月 16 日宣布將聯邦資金利率調升 1 碼至 3.75％~4％，為近 3 年來首度升息，Fed 在會後聲明中表示，儘管地緣政治情勢等因素使市場不確定性居高不下，美國國內支出依然具有韌性，而通膨仍處於高檔，此次貨幣政策行動將有助於通膨更及時地回到 2％目標。

國內方面，國家發展委員會於 9 月 1 日公布 8 月台灣製造業 PMI 續揚 1 個百分點至 62.5％，已連續 11 個月擴張，未來六個月展望指數連續第 8 個月維持在 60.0％以上擴張速度。惟供應鏈瓶頸與成本上升，影響部分訂單與生產排程，存貨擴張速度持續趨緩。

勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。