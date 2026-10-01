台股大漲助攻！勞動基金8月大賺3667億 新制勞退前8月收益1.62兆

秋意漸濃的十月，不只天氣轉涼，連賺錢的節奏都跟著大洗牌啦！這個月市場充滿各種意想不到的驚喜，有人在辦公室默默耕耘終於被大老闆拔擢，也有人光靠和朋友喝杯下午茶就談成一筆大生意。出差旅行或是隨手買張彩券，到處都藏著能讓你荷包大豐收的絕佳契機。想知道在這個秋高氣爽的黃金月，究竟是哪五大幸運兒能精準踩中發財紅心，迎來存款數字直線飆升的巔峰嗎？立刻來揭曉這份熱騰騰的超強吸金名單！

2026-10-01 08:01