台股大漲助攻！勞動基金8月大賺3667億 新制勞退前8月收益1.62兆
台股8月狂飆超過3000點，創史上同期最強表現，也讓勞動基金單月大賺近3667億元。勞動基金運用局今公布勞動基金最新績效指出，今年截至8月底，整體勞動基金規模9兆1092億，收益數2兆3227億元、收益率為29.45％，8月單月就進帳3666.7億元。
回顧8月市場表現，勞金局說，全球金融市場持續處於高度不確定環境，中東地緣政治風險延續，能源價格居高不下，儘管企業財報表現及AI 投資需求支撐全球股市反彈，但月底美國聯準會主席於Jackson Hole會議釋出偏鷹訊號，市場對升息預期升溫，風險性資產波動加劇。台股部分，歷經7月劇烈修正後，8月在半導體及AI相關族群帶動下回升，但期間仍多次出現大幅震盪，顯見市場對科技股評價、通膨及國際政經情勢仍存疑慮。
勞金局表示，民國115年截至8月底，整體勞動基金規模為9兆1092億，收益數2兆3227億元，收益率為29.45％。其中，新制勞退基金規模5兆9785億元、收益數1兆6236.3億元、收益率29.25％；舊制勞退基金規模1兆2031億元、收益率42.09％；勞保基金規模1兆6744億元、收益率25.76％；就保基金規模1885億元、收益率2.26％；勞職保基金規模381億元、收益率 1.34％；積欠工資墊償基金規模為266億元，收益率16.12％。
受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為9057 億元，收益率27.65％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為314億元，收益率36.22％。
勞金局表示，展望未來，美國聯準會已於9月16日宣布聯邦資金利率調升1碼至3.75％至4％，是近3年來首度升息，Fed在會後聲明中表示，此次貨幣政策行動將有助於通膨更及時回到2％目標。國內方面，國發會也在9月1日公布8月台灣製造業PMI續揚1個百分點至62.5％，連續11個月擴張，未來6個月展望指數連續第8個月維持在60.0％以上擴張速度，但供應鏈瓶頸與成本上升，影響部分訂單與生產排程，存貨擴張速度持續趨緩。基金局將持續掌握全球政經情勢，機動調整投資部位。
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