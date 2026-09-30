快訊

餐車輕碰手肘就暴怒！空姐下跪道歉 男乘客要求「讓我踹一腳」

美股早盤／通膨降溫...債券殖利率回落 四大指數齊升

保健室女老師下海賣身！周休5日竟月入30萬 驚人資產曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

主動提離職竟換資遣通知！上班族不爽喊「被辭退」 網羨慕：分手大禮包

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己向公司提出離職後，卻意外收到資遣通知，引發許多網友議論。圖／AI生成
一名網友分享自己向公司提出離職後，卻意外收到資遣通知，引發許多網友議論。圖／AI生成

在職場生活中，主動離職與被迫解雇往往帶給人截然不同的心理感受。許多上班族渴望離職時能拿到額外補償，卻也有人在面臨非自願離職時感到失落。近期就有一名網友在Threads發文，分享自己向公司提出離職後卻意外收到資遣通知的經歷，意外引發許多網友議論跟共鳴。

原PO發文表示，自己日前與主管面談並遞交辭呈，沒想到公司隨後開出的竟是「資遣通知」。這突如其來的轉折讓他陷入矛盾，坦言感性上覺得自己像是「被公司辭退了」，但理性上又明白兩者權益差異，一時間陷入「理性跟感性互搏」的混亂心態，不知該如何看待這份離職震撼彈。

貼文曝光後，多數網友紛紛大讚雇主相當佛心，甚至直呼這簡直是「分手大禮包」，還不忘提醒記得索取非自願離職證明，也有人溫馨鼓勵「代表你表現不錯，公司還特別送上畢業禮物」。不少網友點出資遣實質好處無敵，不僅有資遣費與預告工資可領，憑非自願離職證明還能申請失業給付與參加職訓，紛紛打趣「這不是只有好聚，連好散都讓你不用擔心斷炊」、「這是多少人求之不得的事，快訂餐廳慶祝」。

儘管有過來人坦言明明是很棒的結果，卻開始思考自己是不是「爛透了」，但不少網友仍打趣笑稱「你公司主管一定對你非常非常非常非常好」。直言一般企業多半想方設法逼員工自離以省錢，會主動給資遣絕對是佛心公司。從職場現實面分析，獲報資遣在財務與職涯後路上遠優於自離，雖然未來面試新工作時可能被關心被資遣原因，但在裁員潮普遍的當代，這早已不再是負面扣分項。

現在裁員似乎已成為企業常態，不論是因為AI發展或成本考量，但公司給了資遣費就代表員工必須乖乖走人嗎？本站曾報導，這個看似直覺的問題，答案未必如多數人所想，關鍵不在於「有沒有給錢」，而在於「是否符合法定事由」。依據台灣現行勞基法，雇主不得無故解雇員工，若缺乏合法事由，即使付了資遣費仍屬違法解雇，並非「一定要走人」。

資遣 離職 上班族 主管 分手 大禮包

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

男同事狂撩3個月 23歲女暈船才知「他有老婆」：全公司只有我不知道

國考沒考這技能！公務員揭到職後「全靠通靈」自學：會做反被凹

職場菜鳥怎麼教都學不會？網曝遭反咬 當場秀一招反制對方秒大哭

婆婆「自願帶孫」變家庭控制籌碼？媳嘆：免費才是最昂貴帳單

相關新聞

華航招募逾百名客艙組員及貨運人才 薪資4.4萬起跳

隨著新世代機隊陸續引進與全球航網持續拓展，中華航空宣布啟動2026下半年徵才計畫，預計招募合計逾百名客艙組員及貨運營運人員，10月5日起開放報名，報名者需學士學位以上學歷及多益聽讀600分以上或同等英語成績；工作待遇部分，貨運營運人員薪資4萬4000至4萬5500元，客艙組員平均薪資6萬5000至7萬5500元。

主動提離職竟換資遣通知！上班族不爽喊「被辭退」 網羨慕：分手大禮包

在職場生活中，主動離職與被迫解雇往往帶給人截然不同的心理感受。許多上班族渴望離職時能拿到額外補償，卻也有人在面臨非自願離職時感到失落。近期就有一名網友在Threads發文，分享自己向公司提出離職後卻意外收到資遣通知的經歷，意外引發許多網友議論跟共鳴。

職場菜鳥怎麼教都學不會？網曝遭反咬 當場秀一招反制對方秒大哭

會新鮮人往往需要經歷一段陣痛磨合期之後，才能逐漸適應職場生活。一名女網友發文抱怨，她表示教導公司一名新人已經半年，但對方不僅學習時不用心更時常出錯，原PO不禁嘆道...

日本母公司年年調薪5%！艾杰旭發起罷工爭加薪 今赴勞動部陳情

日資AGC集團旗下艾杰旭顯示玻璃公司工會要求每年調薪5%未果，工會理事長沈全成昨啟動80小時絕食抗議，工會並將於下周一依法罷工。工會今北上前往勞動部陳情，指控日本母公司每年調薪5%至6%，反觀台灣設廠25年來從未普遍調薪，資方今年7月一度應允協商方案，9月卻翻臉不認，工會呼籲勞動部力挺工會爭取加薪的行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。