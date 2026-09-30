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職場菜鳥怎麼教都學不會？網曝遭反咬 當場秀一招反制對方秒大哭

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。聯合報系資料照
上班族示意圖。聯合報系資料照

社會新鮮人往往需要經歷一段陣痛磨合期之後，才能逐漸適應職場生活。一名女網友發文抱怨，她表示教導公司一名新人已經半年，但對方不僅學習時不用心更時常出錯，原PO不禁嘆道，「大家覺得笨同事真的可以好好相處嗎？」

一名女網友在Dcard發文抱怨職場辛酸，原PO表示教導公司一名新人整整半年，但對方不僅學習時不用心，處理事情時還常常出錯，必須花時間盯著對方做事。原PO坦言，雖然以前會主動教新人，但最近「常常在想我不想管了」。

此外，原PO提到這名新人即使對公司業務不熟，卻不會主動提問，讓她感嘆「單方面輸出真的讓人心累」。文末原PO不禁嘆道，「大家覺得笨同事真的可以好好相處嗎？」還是至少比不好相處的同事好了？

貼文曝光後吸引許多鄉民回應，一名女網友表示，曾碰過新人犯錯卻向老闆告狀自己沒教，此時這名女網友拿出教學進度向老闆一一匯報，不料這名新人瞬間大哭，坦言是因為怕被罵才誣告；另一名女網友也附和碰過這種同事，但她認為這類新人不是笨或者不會做，「是根本不想做」，當前輩幫忙擦完屁股後，一旦讓新人接手卻又兩手一攤裝傻。

職場新人到底應該具備哪些能力？本站曾報導，一名女網友認為「信任」比能力更為關鍵，每天主動回報進度的普通人，往往比常常消失、掌握不到進度的人更值得交付重任。她也建議新鮮人應養成三大習慣：第一、事情做到一半就先回報；第二、問問題前先自己尋找答案；第三、接受幫助後要好好說謝謝。

職場 新人 新鮮人 Dcard 同事

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