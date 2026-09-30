快訊

等不到陸客了？維格餅家虧損多年宣布撤興櫃 昔靠鳳梨酥EPS衝8元

裁撤系辦卻添購KTV！世新突襲「入校查身分」再傳爭議 教育部說話了

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

聽新聞
0:00 / 0:00

華航迎接新世代機隊及航運擴展 招募客艙組員及貨運人才

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航深耕航空貨運市場，招募貨運營運人才，持續強化業務競爭力。記者黃仲明／攝影
華航深耕航空貨運市場，招募貨運營運人才，持續強化業務競爭力。記者黃仲明／攝影

華航空宣布啟動2026下半年徵才計畫，隨著新世代機隊陸續引進與全球航網持續拓展，預計招募合計逾百名客艙組員及貨運營運人員，邀請具有航空熱情與國際視野的人才加入團隊，從客艙服務到航空物流，在不同專業領域攜手華航飛向世界。

華航表示，本次客艙組員招募將於10月5日至12日開放報名，初試與複試預計分別在11月7日及11月14日舉行。華航積極充實空服團隊，報名者須具備教育部認可學士學位以上學歷及多益聽讀600分以上或同等英語成績，錄取者最快明年1月中旬起陸續報到。

華航深耕航空貨運市場，同步招募貨運營運人員，報名時間自10月1日起至10月14日，職務內容涵蓋管理全球客貨機航班貨運作業，包含平衡表製作和盤櫃規劃等。華航穩居台灣航空貨運市場領先地位，積極強化業務競爭力，今年率先推出生成式AI貨運客服，並進一步擴充智慧訂位等功能，邁向更高效率的工作模式。

華航強調，企業內部擁有完善教育訓練制度和職涯發展環境，提供員工及眷屬優待機票、社團活動、心理諮商、運動活動等，兼顧專業成長與生活品質，讓每位員工都能安心發揮所長。配合營運發展需求，華航未來陸續開放各項職缺招募，相關招募資訊將公布官網人才招募專區，歡迎懷抱航空夢想的人才與華航同行，開展精彩職涯航程，詳細招募資訊請參考華航網站。

華航

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

8成員工年薪破百萬！一銀今年再招320人 起薪逾5萬元

平均年薪167萬、八成破百萬元 第一銀行將招募320名新血

新聞中的公民與社會／從超商開學擴大招募多元人才 看職場平等

裕民新加坡與新大洋造船簽散裝船合約 啟動Ultramax高效節能新世代

相關新聞

華航招募逾百名客艙組員及貨運人才 薪資4.4萬起跳

隨著新世代機隊陸續引進與全球航網持續拓展，中華航空宣布啟動2026下半年徵才計畫，預計招募合計逾百名客艙組員及貨運營運人員，10月5日起開放報名，報名者需學士學位以上學歷及多益聽讀600分以上或同等英語成績；工作待遇部分，貨運營運人員薪資4萬4000至4萬5500元，客艙組員平均薪資6萬5000至7萬5500元。

日本母公司年年調薪5%！艾杰旭發起罷工爭加薪 今赴勞動部陳情

日資AGC集團旗下艾杰旭顯示玻璃公司工會要求每年調薪5%未果，工會理事長沈全成昨啟動80小時絕食抗議，工會並將於下周一依法罷工。工會今北上前往勞動部陳情，指控日本母公司每年調薪5%至6%，反觀台灣設廠25年來從未普遍調薪，資方今年7月一度應允協商方案，9月卻翻臉不認，工會呼籲勞動部力挺工會爭取加薪的行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。