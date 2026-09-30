華航招募逾百名客艙組員及貨運人才 薪資4.4萬起跳

隨著新世代機隊陸續引進與全球航網持續拓展，中華航空宣布啟動2026下半年徵才計畫，預計招募合計逾百名客艙組員及貨運營運人員，10月5日起開放報名，報名者需學士學位以上學歷及多益聽讀600分以上或同等英語成績；工作待遇部分，貨運營運人員薪資4萬4000至4萬5500元，客艙組員平均薪資6萬5000至7萬5500元。

華航指出，本次客艙組員招募將於10月5日至12日開放報名，初試與複試預計分別在11月7日及11月14日舉行，報名者須具備教育部認可學士學位以上學歷及多益聽讀600分以上或同等英語成績，錄取者最快明年1月中旬起陸續報到。

華航深耕航空貨運市場，同步招募貨運營運人員，報名時間自10月1日起至10月14日，職務內容涵蓋管理全球客貨機航班貨運作業，包含平衡表製作和盤櫃規畫等。

華航穩居台灣航空貨運市場領先地位，積極強化業務競爭力，今年率先推出生成式AI貨運客服，並進一步擴充智慧訂位等功能，邁向更高效率的工作模式。

華航擁有完善教育訓練制度和職涯發展環境，提供員工及眷屬優待機票、社團活動、心理諮商、運動活動等，兼顧專業成長與生活品質，讓每位員工都能安心發揮所長。

配合營運發展需求，華航未來陸續開放各項職缺招募，相關招募資訊將公布官網人才招募專區，歡迎懷抱航空夢想的人才與華航同行，開展精彩職涯航程，詳細招募資訊請參考華航網站。