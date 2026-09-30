快訊

震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聽新聞
0:00 / 0:00

日本母公司年年調薪5%！艾杰旭發起罷工爭加薪 今赴勞動部陳情

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
艾杰旭顯示玻璃公司工會爭取普遍調薪5%未果，下周一將發動罷工。工會今赴勞動部，要求勞動部依法裁罰資方不當勞動行為、與雲林縣府一起協助勞資協商，讓勞工權益合理伸張。記者葉冠妤／攝影
艾杰旭顯示玻璃公司工會爭取普遍調薪5%未果，下周一將發動罷工。工會今赴勞動部，要求勞動部依法裁罰資方不當勞動行為、與雲林縣府一起協助勞資協商，讓勞工權益合理伸張。記者葉冠妤／攝影

日資AGC集團旗下艾杰旭顯示玻璃公司工會要求每年調薪5%未果，工會理事長沈全成昨啟動80小時絕食抗議，工會並將於下周一依法罷工。工會今北上前往勞動部陳情，指控日本母公司每年調薪5%至6%，反觀台灣設廠25年來從未普遍調薪，資方今年7月一度應允協商方案，9月卻翻臉不認，工會呼籲勞動部力挺工會爭取加薪的行動。

艾杰旭工會副理事長黃子謙表示，艾杰旭在雲林設廠25年以來，從未普遍調薪，長年最低底薪維持在1萬9200元、2萬6200元等荒謬數字，資方甚至以年中獎金灌入底薪，就是不願替員工加薪，還說提升後的全薪3萬5000元已經是中上行情，但多年來，員工薪資總額幾乎不變。

他指出，艾杰旭所屬AGC集團近年獲利表現穩定，日本員工更在「留住人才」的呼聲下，自2022年起每年調薪5%至6%。台灣公司年營業額有100多億元，員工貢獻相當大，卻越做越累、薪水停滯。7年來，工會持續透過協商爭取全體調薪，但公司總以「共體時艱」、「茲事體大」等理由拖延。

黃子謙說，公司不僅今年片面砍掉久任金牌的勞動條件，調薪方案的承諾也屢屢跳票，過去勞資協商過程中，資方更不斷採取干擾手段，工會日前也已向勞動部提起不當勞動行為裁決。工會近千名會員實在忍無可忍，高達96%投下罷工同意票。

勞動部勞動關係司科長金士平回應，艾杰旭工會是依法罷工，勞動部支持工會合法行使罷工權，呼籲資方體恤勞工多年付出，展現最大誠意、誠信回應工會訴求。他強調，罷工是工會不得已的最後手段，勞動部不會置身事外，會與雲林縣政府持續努力促進勞資對話、協商。

罷工 勞動部 日本 加薪 工會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

為何台灣不能比照日本？25年未全面調薪艾杰旭工會今起絕食80小時

雲林首起合法罷工延燒 工會不滿遭工業會理事長批「得寸進尺」將抗議

協商2度破局 乖乖工會今到日月光公司抗議、提2點訴求

今與工會第三度開會協商 乖乖公司：承諾加薪、沒有漠視員工權益

相關新聞

秋老虎肆虐到明天…周五東北季風報到 北東降雨增「這縣市」雨彈恐最猛

天氣穩定情況持續到明天，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，白天暖熱，早晚舒適到涼爽。周五開始東北季風影響，迎風面的北部和東台灣下雨機率比較高，尤其宜蘭注意局部較大雨勢出現的情況。

連假高鐵之亂 他點出關鍵：不能把「體諒」當疏運計畫 分流管理該檢討

中秋連假國道、高鐵擠爆惹民怨，尤其高鐵甚至發生商務艙旅客差點上不了車，有一般車廂對號座旅客發現自己的座位被補位旅客坐走。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，人多本來就難免混亂，問題已經不只是「連假人很多」這麼簡單，而是高鐵對於自由座、對號座及商務車廂之間的分流管理，確實有些可以改善的空間。

男中秋烤肉吃鯖魚突心悸、起紅疹 醫示警：組織胺中毒烤熟也沒用

台中50歲男子中秋連假與家人烤肉吃一尾鯖魚，不到1小時臉部及上半身突然潮紅、頭痛、心悸、皮膚紅疹，家人原以為是喝啤酒後造成臉紅，未料症狀持續加劇，趕緊送衛福部豐原醫院急診。醫師詢問後得知鯖魚在烤肉前曾放置常溫一段時間，研判為魚類組織胺中毒，後續服藥治療緩解症狀。

玉米控糖別亂吃！營養師揭超商、菜市場、夜市差異 「不甜」最危險

許多減重或注重健康的民眾，會將玉米當成主食取代白飯，認為玉米比白飯更容易控制血糖。但挑錯種類與料理方式，恐怕會讓血糖不降反升。營養師蔡正亮提醒，台灣常見的超商蒸玉米、市場水煮玉米及夜市烤玉米，看似大同小異，其實品種與烹調方式完全不同，對餐後血糖的影響也會有差異，而且許多人認為「不甜的玉米比較安全」，其實完全相反。

小三通行李新制明上路！免費託運10公斤砍一半、超重每公斤30元

金廈小三通旅客注意！因應部分旅客攜帶過重、過量行李，以及「跑單幫」衍生的港區秩序與安全問題，金廈小三通自明（10月1日）起正式調降旅客託運行李免費額度，由原本10公斤降為5公斤；超過5公斤至20公斤部分，每公斤加收新台幣30元，不足1公斤以1公斤計算。至於隨身行李則維持2件、合計17公斤不變。

婆婆「自願帶孫」變家庭控制籌碼？媳嘆：免費才是最昂貴帳單

「妳去上班，孩子我幫妳帶。」一句原本讓媳婦感動不已的話，7年後卻成為婚姻衝突的導火線。律師張育嘉近日在臉書分享一名當事人的婚姻經歷，描述婆婆從孩子出生後長期協助照顧孫子，原本被視為家庭後盾，卻也逐漸介入孩子教育、家庭住居甚至媳婦的生活安排，讓媳婦最終感嘆：「有些人給你的東西，當下沒有標價，不代表它是免費的，只是帳單還沒寄來而已。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。