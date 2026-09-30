日本母公司年年調薪5%！艾杰旭發起罷工爭加薪 今赴勞動部陳情

日資AGC集團旗下艾杰旭顯示玻璃公司工會要求每年調薪5%未果，工會理事長沈全成昨啟動80小時絕食抗議，工會並將於下周一依法罷工。工會今北上前往勞動部陳情，指控日本母公司每年調薪5%至6%，反觀台灣設廠25年來從未普遍調薪，資方今年7月一度應允協商方案，9月卻翻臉不認，工會呼籲勞動部力挺工會爭取加薪的行動。

艾杰旭工會副理事長黃子謙表示，艾杰旭在雲林設廠25年以來，從未普遍調薪，長年最低底薪維持在1萬9200元、2萬6200元等荒謬數字，資方甚至以年中獎金灌入底薪，就是不願替員工加薪，還說提升後的全薪3萬5000元已經是中上行情，但多年來，員工薪資總額幾乎不變。

他指出，艾杰旭所屬AGC集團近年獲利表現穩定，日本員工更在「留住人才」的呼聲下，自2022年起每年調薪5%至6%。台灣公司年營業額有100多億元，員工貢獻相當大，卻越做越累、薪水停滯。7年來，工會持續透過協商爭取全體調薪，但公司總以「共體時艱」、「茲事體大」等理由拖延。

黃子謙說，公司不僅今年片面砍掉久任金牌的勞動條件，調薪方案的承諾也屢屢跳票，過去勞資協商過程中，資方更不斷採取干擾手段，工會日前也已向勞動部提起不當勞動行為裁決。工會近千名會員實在忍無可忍，高達96%投下罷工同意票。

勞動部勞動關係司科長金士平回應，艾杰旭工會是依法罷工，勞動部支持工會合法行使罷工權，呼籲資方體恤勞工多年付出，展現最大誠意、誠信回應工會訴求。他強調，罷工是工會不得已的最後手段，勞動部不會置身事外，會與雲林縣政府持續努力促進勞資對話、協商。