14天婚假10月上路 雇主可向勞保局申請薪資補助

10月起，婚假將從8天增加為14天。勞動部將修正發布「友善育兒職場婚孕產假薪資補助要點」，以後不只婚假、產假、陪產假及陪產檢假，比原規定新增加的天數，都將由政府補助工資。以婚假來說，第9天到第14天的工資，雇主仍必須給薪，再向勞保局申請薪資補貼。

依現行規定，婚假可自登記日前10天開始請，並應在登記日起3個月內請畢，若經雇主同意，可延長至1年內請完。新制10月上路後，勞工婚假延長為14天，若原本的8天婚假還沒請完，且仍在婚假請求權期限內，勞工婚假總天數也一併升級為14天。

勞動部條平司司長黃琦雅表示，依規定婚假期間雇主應照給工資，10月起增加的6天婚假，雇主給付給勞工的婚假工資後，可向勞保局申請第9天至第14天全額工資補助，申請流程比照「產檢假、陪產檢及陪產假薪資補助」模式，雇主於勞工請畢婚假或請畢前終止契約，並依法給付婚假工資後，可利用單位憑證登入「勞保局e化服務系統」線上申請，或可至勞保局官網下載填妥「婚假工資補助申請書」，以掛號郵寄或親送至勞保局。

黃琦雅說，由於婚假工資補貼預算編列在明年度，因此今年10到12月的工資補貼，原則上會在明年1月底前首次發給。明年開始，受理的申請案，將於次月月底前核發。此外，雇主最遲必須在「給付勞工婚假工資後2年內」完成申請。