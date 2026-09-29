今與工會第三度開會協商 乖乖公司：承諾加薪、沒有漠視員工權益

乖乖中壢廠土地日前被日月光公司買下，但工會不滿，乖乖公司不願好好協商，工會今天與桃園市產業總工會，到日月光公司門口抗議。對此，乖乖公司回應，今日已與工會開完協調會議，承諾加薪百分之五，針對員工在意的新廠址位子、員工福利及勞動需求，都有一一回應說明。

乖乖公司強調，中壢廠沒有要歇業，或是關廠，是決議遷廠，建設更好的車間與廠房，讓產業更有效率，也提升員工安全。賣地的金額，除了要還款給銀行，還有新廠址的遷廠興建費用、購置自動化設備等，公司也並沒有漠視員工權益，在第一次協商時就承諾，不論本國或外國員工，都加薪百分之五，展現資方最大誠意。

乖乖公司表示，尊重工會權益及作法，下午已跟工會成員開完協調會議，關於遷廠問題，已在積極尋找，距離舊廠區不超過20公里內的新廠址，降低員工上下班不便；協調會中，針對員工要求的薪資結構、員工旅遊及廠址地點等，都有白紙黑字紀錄。

乖乖公司也提到，目前員工最擔心的是，萬一日後，因為新的自動化生產線降低勞工需求，除了法定資遣費用外，也會協商多增加1至2個月，此部分也會一併加入。

勞動局表示，乖乖中壢廠企業工會日前業經桃園市政府勞資爭議調解，結果調解不成立，目前工會已取得罷工權，市府尊重勞方權益訴求與行動，也希望資方盡快與工會協商，保障勞工權益。