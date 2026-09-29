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65歲高齡勞工再就業34.4萬人 勞動部提醒投保災保

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

隨著我國邁入超高齡化社會，越來越多勞工選擇退休後再度就業，繼續在職場發揮所長。勞動部提醒，中高齡勞工再就業時，不論是否年滿65歲，或是否已領取勞工保險（勞保）老年給付，只要受僱從事工作，雇主都應依規定為其投保勞工職業災害保險（災保）。

勞動部說明，依照《勞工職業災害保險及保護法》規定，凡年滿15歲以上，受僱於登記有案單位（領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍）之勞工，即為災保強制投保對象。

因此，即使勞工超過65歲，或已經領取過勞保老年給付，再受僱從事工作時，雇主都必須在勞工到職當日申報參加災保。雇主如未依規定申報加保，經查屬實，將核處2萬元以上，10萬元以下罰鍰，並公布違規事由。

至於年逾65歲勞工再受僱時能否參加勞保，則須視其是否曾參加勞保及是否已領取勞保老年給付判斷。曾參加過勞保且尚未領取老年給付者，再受僱從事工作時，依規定得繼續參加勞保；如已領取勞保老年給付，或65歲以前無勞保加保紀錄者，再受僱從事工作時，依規定不得參加勞保。

截至2026年7月底，已領取勞保老年給付後再投入職場工作並參加災保者為63萬餘人，其中65歲以上者為34萬4千餘人，顯示退休後再就業情形日益普遍。

勞動部呼籲，雇主應確實依規定為勞工投保災保，不因勞工年齡或已領取勞保老年給付而有所不同，共同維護勞工的工作安全與保險權益，打造安全、友善的職場環境。

勞動部 勞工 勞保

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