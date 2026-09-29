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只延長產假恐加劇女性就業歧視 托盟：爸爸陪產假應同步增額

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶指出，西班牙女性產後強制休假僅6周，兒童1歲前則有11周可單日使用，或採每天減少工時使用。記者葉冠妤／攝影
托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶指出，西班牙女性產後強制休假僅6周，兒童1歲前則有11周可單日使用，或採每天減少工時使用。記者葉冠妤／攝影

現行8周產假將修法延長至12周，陪產及陪產檢假也從7天增加至14天，有立委更加碼產假延長至14周。托育及就業政策催生聯盟今開記者會指出，延長產假看似友善產婦，卻可能加劇隱性的就業歧視、更不利女性升遷、薪資提升。因此，必須同步提高配偶的陪產檢及陪產假，讓「多出來的假期」符合雙親平等原則，才能避免雇主形成「聘用年輕女性＝背負額外經營成本」的預期心理。

行政院提出的「性別平等工作法」修正版本，產假預計從8周延長至12周，但後面增加的4周非強制性，新增產假天數薪資由政府補助。同時一併將配偶的陪產檢及陪產假，由7天延長至14天。因但在野黨立委對產假天數有意見，主張應比照對齊國際勞工組織（ＩＬＯ）延長至14周。

托盟召集人王兆慶說，立法院多數黨版本的產假是「現行強制8周＋可自選6周＝14周」，男性陪產及陪產檢假維持延長至14天，兩者增加周數相差6倍之多，乍看福利愈多愈好，但產假最大的麻煩從來不只是「周數」，而是延長周數恐怕惡化升遷與薪資的性別不平等，也導致女性被迫離開職場更久、更徹底。

他舉例，巴西2010年推動產假延長改革，在原有產假基礎新增兩個月「政府補薪、產婦可自選」的產假，但研究結果顯示，新制度實施5年後，高技能職位工作者從原有44%為女性下降至39.9%，女性升遷率跌幅更高達17%，全體女性員工平均薪資則下降3.5%，反觀男性升遷率提高。

另一個例子西班牙，女性產後強制休假僅6周，兒童1歲以前則有11周假可單日使用，或採每天減少工時使用，且從2021年起，立法規定育兒雙親兩人都享有同等時間的產假、陪產假，2025年更正名統稱新生兒照顧假制度。而日本女性產假14周，卻分為懷孕到預產期前6周選擇使用、產後強制休假6周，額外追加2周自行選擇。

婦女新知基金會政策部主任李盈學表示，孩子特別黏媽媽，未必只是孩子個人偏好，而跟從小到大誰投入較多時間照顧小孩有關，因此孩子出生初期的共同照顧非常重要。

李盈學說，產假制度除讓女性生產後有足夠時間休養，也應讓父親、配偶有更多時間參與育兒，讓照顧責任不再被視為母親單方面的責任。他以南韓為例，南韓2024年修法將配偶產假由10天延長至20天，並可分段請假，就是為了讓配偶能充分照顧產婦與新生兒。他強調，制度應讓家庭、職場與社會共同承擔育兒責任，讓父親參與育兒成為日常，也讓孩子從小理解性別平等分工的重要性。

勞陣秘書長楊書瑋表示，勞陣支持延長女性產假，但產假修法不能只增加女性休假天數，還必須同步把男性、配偶的照顧責任納入制度。如果只增加女性產假，卻沒有讓另一名家長有足夠的照顧假別，反而可能讓雇主更加認為女性較容易因照顧責任離開職場，進一步影響女性的薪資與升遷，職場性別歧視的幽靈將更揮之不去。

托育及就業政策催生聯盟今召開記者會呼籲，莫讓產假延長美意變成女性就業歧視，配偶的陪產假及陪產檢假也應同步同額增加。記者葉冠妤／攝影
托育及就業政策催生聯盟今召開記者會呼籲，莫讓產假延長美意變成女性就業歧視，配偶的陪產假及陪產檢假也應同步同額增加。記者葉冠妤／攝影

爸爸 性別平等 性別

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