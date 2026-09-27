勞工團體10月19日凱道集結 罷工訴求加薪分潤、提高勞退雇主提撥

近期多個工會因薪資、利潤分配及勞退提撥等訴求與資方調解破局或展開罷工投票，近期已有許多工會陸續取得罷工權，勞工團體因此宣布，將於10月19日在凱達格蘭大道集結抗議，要求政府提高勞退新制提撥至15%，以及雇主應加薪和分潤，也強調罷工投票不只是工會取得罷工投票權，也是對於執政者的不信任投票。

這1個月來，包括艾杰旭工會在9月4日宣布以高達96%的同意率，依法取得罷工權；乖乖工會在9月18日宣布以高達94%的同意率，依法取得罷工權，且都準備在10月發動罷工，而10月初馬上將進行美光工會以及中華電信工會罷工投票。勞工團體因此宣布，10月19日的凱道集結，將宣布各會罷工投票結果和繼續推動集體行動。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，目前台灣最重要的問題就是勞動法規無明確依據讓企業將利潤分配給全國勞工，自8月底到現在，無論是外資、台資甚至包括政府單位交通部，竟完全沒有1個案件取得共識協商完畢，甚至不斷出現資方跳票、攻擊工會的狀況，可見台灣勞工要爭取權益是多麼困難的事情，因此逐步升溫的抗爭行動是勢在必行。

中華電信工會理事長鄧克廉表示，近期已看到美光工會，以及傳產的工會團體陸續推動罷工投票，中華電信工會這2日舉辦理監事研習營，確認了桃園分會、高雄分會將在10月開始進行第1波罷工投票，也強調目前連交通部都不願意和中華電信公司工會進行對等協商，其他民營企業絕對會有樣學樣，迫使工會團體唯有啟動罷工抗爭來爭取合理權益。

桃園市產業總工會理事長施淑華表示，民營工會持續提出要求加薪的勞資爭議調解，表示大家對於低薪問題已經無法忍耐，政府推動最低工資提高，根本無法滿足中產階級勞工的需求，日前最低工資審議結果，甚至連與會的勞方代表都感到失望，這次的各工會推動聯合抗爭，不只是桃園在地的工會，連彰化、雲林都有工會都預估以高得票率取得罷工權並且行動，呼籲政府不要只顧選舉、不顧勞工，依法行政協助取得合法罷工權的勞工。