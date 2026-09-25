中秋連假作業安全不打折 職安署籲落實高風險作業管理

7-ELEVEN自2023年起以「一杯咖啡友善土地」啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫，將咖啡渣進行系統化回收再製處理，投入永續農場做為肥料或製成生活周邊用品。響應10月1日國際咖啡日，7-ELEVEN集結CITY CAFE與CITY PRIMA精品咖啡延續核心理念，並結合永續商品推出「CITY CAFE探索潮流集點GO」活動，期望每個人都可將永續融入日常生活。同時，咖啡渣回收製成的1萬件環保布料制服也將於11月起陸續導入上千家門市，重新創造再利用價值。

2026-09-25 13:10