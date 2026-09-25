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最低工資連11漲 政府補貼製造、服務業 勞陣：恐造成企業依賴低薪紅利

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
圖為勞動部長洪申翰昨出席最低工資審議會，會前與資方委員致意。記者許正宏／攝影
圖為勞動部長洪申翰昨出席最低工資審議會，會前與資方委員致意。記者許正宏／攝影

2027年最低工資調幅昨出爐，月薪將調升至3萬900元、時薪205元，調幅4.745%。為協助受衝擊的產業，經濟部、勞動部也將研擬補貼措施，協助製造業、服務業。不過，台灣勞工陣線示警，近年審議，資方主張政府補貼換取調升最低工資，恐怕只會讓企業更加依賴低薪紅利，無助於產業轉型。

勞陣聲明，近年台灣經濟成長表現亮眼，失業率也屢創新低，但受到國際局勢與物價變動影響，今年消費者物價指數（CPI）漲幅仍相對明顯，最低工資持續調漲，除了讓勞工共享經濟成長成果，也是維持勞工實質購買力的重要措施，因此對於最低工資持續調整，勞陣表示肯定。

不過，近年最低工資調整過程中，部分資方團體以台灣產業呈現「K型發展」為由，主張政府透過補貼企業，換取資方支持最低工資調整。勞陣認為，最低工資本來就是企業依法應負擔的勞動成本，如果政府只是透過補貼協助企業支付最低工資，恐怕反而讓企業更加依賴低薪紅利，無助於真正的產業轉型。

勞陣近一步指，2026年提出的補貼方案中，每僱用一名最低工資的全職員工，每月補貼企業910元；部分工時員工則每人每月補貼480元，最多補助6個月。截至9月中旬為止，已撥款6842件，共5億2807萬元。

勞陣重申，最低工資是企業支付勞工工資的法定下限，不應該變成政府補貼企業的項目。政府如果擔心部分產業受到美國關稅、匯率或國際景氣影響，當然可以提出產業支持措施，但政策重點應該放在設備升級、數位轉型、技術研發、人才培訓等，協助企業提高生產力與附加價值，而不是直接補貼企業支付最低工資的成本，否則將降低企業轉型的誘因。

除此，勞陣認為，政府如果要以公共資源協助企業，就不能僅以「遵守法令」作為最低標準，而是必須要求企業承擔更多社會義務，提出包括具體的產業轉型計畫、改善勞動條件、提升勞工權益等，讓公共資源帶動升級與勞工共享經濟成果，而不是成為企業維持低薪經營模式的補貼。

最低工資 低薪 服務業

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