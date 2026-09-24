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工作滿一年履歷才好看？台大男10年轉職6次還曾空窗3年 現況曝光
一名男網友近日在Dcard發文表示，自己台大畢業10年，至今換過6份工作，中間甚至有約3年沒有上班。他坦言，自己從來不相信「工作至少要做滿一年，履歷才好看」，認為如果已經確定工作不適合自己，硬撐下去只是浪費時間。
原PO透露，自己過去幾乎都是裸辭，最短的工作只做1個月，最長則是目前這份、約1年半。職涯一路從外商銀行後台、企業貸款、顧問公司、銀行理專，到大型銀行與證券業都待過，也曾離職全職炒股、準備考試。每次轉職時，面試官幾乎都會問履歷空窗或短期工作經歷，但他仍多次順利拿到錄取通知。
他表示，早期曾因工作太安逸、看不到成長空間而離開銀行，也曾進入需要大量陌生開發的企業貸款業務，卻因無法認同工作內容，很快選擇離職。之後到顧問公司工作，雖然自由、工時短，卻因缺乏實際工作內容，再度萌生去意。
後來他轉往銀行擔任理專，期間也曾因主管管理風格、工作方式與自身價值觀不合而離開，直到進入另一家大型銀行後，才真正累積業務能力與客戶經營經驗。不過做了一年多後，他又因想轉換跑道、準備考試而辭職。
目前原PO在證券業工作，主要服務原本認識的朋友及高資產客戶，加上投資本來就是自己的興趣，因此做得相當自在，至今已超過1年半，也是他目前待最久的一份工作。他回頭看這10年，坦言很多選擇其實也是「誤打誤撞」，但最終還是找到自己喜歡的生活方式。
貼文曝光後，也引發不少網友共鳴，有人表示「年輕時多試錯是可以接受的」、「不挑的話找到工作不難，問題是收入跟成長性有什麼變化吧」。另有網友表示，「10年扣掉3年空窗，換6個工作，還好啊！我畢業10年換超過20個，做很多行業，最久1年，最後現在台電，要待到退了」、「工作16年換了12個工作，從工廠技術員到法官」。
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