起薪3.45萬！金門「鐵飯碗」開缺 金酒招募40名生產線技術員

金門酒廠睽違3年再度招募生產線人力！因應近2年退休人員所留下的人力缺口，金門酒廠股份有限公司今年啟動「115年度生產線儲備技術員甄試」，預計錄取正取40名、備取20名，工作內容以高粱酒生產等相關作業為主，報名自今日上午9時起至10月5日下午5時截止，希望選拔新血投入生產線。

金酒公司表示，這次招募主要是為補足近2年退休人員造成的生產線人力缺口，甄選對象為生產線儲備技術員，錄取後將從事高粱酒生產等相關工作。由於金酒工作穩定、福利待遇具一定吸引力，這次睽違3年重新招募，也受到有意投入金酒工作的民眾關注。

依金酒公司公告，生產線技術員進用後，依公司人事管理規則敘薪，起薪為二等五級、月薪3萬4520元；另有年終及考績獎金，合計約4.6個月，並享有配售酒等福利，長期以來被不少金門民眾視為具有穩定待遇的「鐵飯碗」。

金酒公司提醒，有意報考者可採網路報名，至甄選招考報名網站(https://KKL115.twexam.com)；也可從9月24日起至10月5日，每日上午9時至中午12時、下午1時30分至5時，前往金湖鎮風獅爺商店街西棟3樓現場報名，例假日及國定假日同樣受理。

甄試第一試為體能測驗，預計10月18日舉行，考生須依入場證所載時間應試，擇優200名進入11月1日舉行的第二試筆試。為讓考生提早熟悉測驗環境，金酒公司也將自9月24日起至10月17日，在風獅爺商店街西棟3樓設置2組練習場地，供應考人自行前往練習，例假日及國定假日亦開放。

金酒公司指出，本次甄試相關資訊及後續異動，將以金門酒廠官網及甄試報名系統公告為準；有意報考者應留意報名期限及各項甄試規定，以免錯失機會。

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