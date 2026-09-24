影／基本工資審議 勞團喊話共享經濟發展成果

勞動部今天舉行最低工資審議委員會，審議2027年最低工資的調整幅度與數額，一早勞工團體集結在勞動部外，呼籲政府將基本薪資調升至31792元，共享經濟發展成果，而代表資方的審議委員則表示基本薪資必有3萬，產業界的目標是找出一個讓「勞工雖不滿意但可接受、資方雖不滿意但也能接受」的平衡點。

基本薪資審議委員會今天在勞動部進行審議，全國產業總工會與勞工團體一早在勞動部門口表達立場，他們拿著「共享經濟果實」、「月薪調升至31,792元」等手舉牌，高呼薪水追上物價漲幅、經濟成長勞資共享等口號，要求共享經濟繁榮果實，將最低工資調至3萬1千元。

另一方面代表資方的審議委員何語，在會前接受媒體記者聯訪，引用今年上半年海關出口統計，點出台灣產業發展的極度不均，面對產業M型化發展，政府應深思調漲基本工資對各產業的「公平性」。AI數位產業、證券業及銀行業所創造的龐大經濟紅利，應由全民共享。他建議政府設立「AI福利主權基金」，將高科技紅利累積轉化為照顧全體勞工的長久之計，同時也能做為未來若AI產業發生「斷崖式下降」時的緩衝準備。

關於調薪幅度，何語表示，不論參考的CPI數字是主計總處的1.87%、2.07%或2.09%，最終都會商討出一個明確的基準。產業界的目標是找出一個讓「勞工雖不滿意但可接受、資方雖不滿意但也能接受」的平衡點，最終結果將尊重勞方團體、專家學者及政府的決議。

勞動部今天舉行最低工資審議委員會，審議2027年最低工資的調整幅度與數額，一早勞工團體集結在勞動部外，呼籲政府將基本薪資調升至31792元，共享經濟發展成果。記者許正宏／攝影