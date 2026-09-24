快訊

大雅「丹水滾鍋物」負責人夫妻涉捲款50億潛逃！外傳逃到東南亞國家

亞運電競隊首牌！《永劫無間》奪銅 顏慨恩：成績上最好安排

川習會登場…我方研判：陸邊打邊談 恐要求軍售拖至耶誕節後

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體大廠南部人才需求大 多家大廠中秋後10月徵才

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
回應半導體高科技龍頭大廠南部嚴重人才需求，多家大廠槍中秋後10月徵才。圖／永康就業中心提供
回應半導體高科技龍頭大廠南部嚴重人才需求，多家大廠槍中秋後10月徵才。圖／永康就業中心提供

回應半導體高科技龍頭大廠南部尤其台南廠區嚴重人才需求，爭取中秋連假後轉職人力，勞動力發展署雲嘉南分署今天宣布將首次舉辦「現場招募面談會」，協助廠商與大台南與周遭地區民眾求職，10月連續多場徵才提供要賺第一桶金的各路科技人才機會。

這次「10月科技人才徵才月」專案由分署永康就業中心主辦、邀集多家知名科技大廠釋出職缺，包含封測雙雄日月光與矽品精密專場與廠內徵才，10月3日推出緯穎智造與台灣國際航電（GARMIN）假日專場。10月15日在南科管理局舉辦的台積電招募面談會。

承辦人員說，台積電招募面談會是半導體龍頭首度在管理局辦理招募，採預約制，提醒意者務必事先掃描海報上的QR Code預約報名面談，名額有限額滿為止。

隔日16日下午將繼續在管理局舉辦南科聯合徵才。

永康就業中心主任李奇玫說，高科技產業產能持續擴充，廠商對專業工程師及第一線技術人員的需求日益殷切。為方便平時需上班或課業在身欲轉職、求職的民眾，特地規畫假日及平日多場次，提供一次面試、快速媒合的絕佳機會。

封測龍頭廠商也積極擴產並祭出優渥薪資與福利攬才。矽品精密10月2日在永康就業中心、10月8日在矽品精密南科廠、10月17日在新化永新活動中心辦專場及廠內徵才，釋出設備工程師薪資46100元起、製造組主管薪資49600元起、製程工程師薪資48700元起，錄取後於台中受訓3至9個月期間，更有交通補助每月3600元及免費住宿配套。日月光單一徵才則於10月2日下午在南科就服台。

李奇玫說，為便利轉職族群與在地人才，永康中心於10月3日加班辦假日徵才。當日上午緯穎智造南科新廠區即將運作，在永康就業中心率先舉辦；下午則由台灣國際航電(GARMIN)接力舉辦，需求500名固定日班及夜班作業員職缺、倉管員夜班月薪約45000元、檢驗員夜班約43000元，維修技術助理工程師約37000元起，並提供餐費補助、員購折扣、年終與績效獎金及0-6歲育兒津貼每月1萬元等福利。

除上述重點專場，10月份還有多家大廠廠內及單一徵才活動。受惠封測需求的南茂科技於每周二、四下午在廠內徵才；要在南科擴廠的聯華電子將於每周二、三中午發放號碼牌進行廠內徵才；積極轉型的誠美材料於每周二上午在廠內辦理；全力衝刺矽光子產品的聯亞光電則於10月8日下午在南科就服台舉辦擴大徵才。

永康就業中心提醒，部分專場如緯穎智造先預約報名可加快面試速度，台積電需事先掃描海報QR Code報名，台積電審核通過後再另行發送面談通知。欲了解更多職缺詳情可電洽永康就業中心06-2038560或南科就業服務台06-505-1411。

回應半導體高科技龍頭大廠南部嚴重人才需求，多家大廠槍中秋後10月徵才。圖／永康就業中心提供
回應半導體高科技龍頭大廠南部嚴重人才需求，多家大廠槍中秋後10月徵才。圖／永康就業中心提供

回應半導體高科技龍頭大廠南部嚴重人才需求，多家大廠槍中秋後10月徵才。圖／永康就業中心提供
回應半導體高科技龍頭大廠南部嚴重人才需求，多家大廠槍中秋後10月徵才。圖／永康就業中心提供

徵才 中秋 矽品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

生日假公司請 開展推出生日假與ME DAY 五大品牌聯手徵才近300人

研華美國業績衝10億美元新高 醫療、半導體雙引擎催動獵地需求

2026新北海派啟動！秋冬到新北吃海鮮、遊漁港還能抽機車

半導體拚擴廠猛搶建廠工人 這職位平均年薪衝破172萬！百萬年薪職缺大公開

相關新聞

最低工資審議登場 工總代表何語：保證破3萬、籲設「AI福利主權基金」

勞動部今天召開最低工資審議會，討論明年最低基本工資調整幅度。會前，資方代表、全國工業總會常務理事何語受訪時直指說，CPI年增率已到1.87%，明年最低工資月薪「可以保證會超過3萬元」；他呼籲，調幅仍須考量產業景氣差異，台灣產業高度集中電子產業，應有相關機制，例如設立「AI福利主權基金」，讓新興產業創造的紅利更廣泛用於照顧勞工。

半導體大廠南部人才需求大 多家大廠中秋後10月徵才

回應半導體高科技龍頭大廠南部尤其台南廠區嚴重人才需求，爭取中秋連假後轉職人力，勞動力發展署雲嘉南分署今天宣布將首次舉辦「現場招募面談會」，協助廠商與大台南與周遭地區民眾求職，10月連續多場徵才提供要賺第一桶金的各路科技人才機會。

最低工資審議登場 工業區總會：只有AI好、其他產業生意都不好做

勞動部今天召開最低工資審議會，討論明年最低基本工資調整幅度。政府喊話有機會突破3萬元大關，勞團會前召開記者會，喊出7.77%調幅，月薪來到3萬1792元、時薪211元。但中華民國工業區廠商聯合總會北部會長吳聰明會前受訪指出，目前「只有AI好而已」，其他產業的生意都不好做，最近業者的感受尤其明顯。

勞團喊話最低工資調幅7.77% 經濟紅利不共享執政黨對不起基層勞工

最低工資審議會今登場，勞資政學委員將決議明年最低工資調幅，政府已喊話有機會突破3萬元大關，但勞團會前召開記者會，喊出7.77%調幅，月薪來到3萬1792元、時薪211元。勞團訴求，台灣勞工薪資結構分布不均，經濟發展果實更嚴重傾斜資本家，基層勞工的低薪困境必須仰賴最低工資調升來翻轉；面對亮眼的經濟表現，若聲稱照顧勞工的執政黨未拉高調幅，讓基層共享經濟紅利，就是對不起台灣勞工。

中秋、教師節法定假日 新北勞工局：出勤工資要加倍

中秋節、教師節連續假期將至，新北市勞工局指出，今年9月25日中秋節及9月28日教師節均為法定休假日，雇主應依法給假並照給工資；若法定休假日剛好碰到勞工的休息日或例假，還要另外補假1天，若雇主要求勞工在法定休假日或補假日出勤，也應依法加倍給付工資，違規可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰

斗六就業中心助55歲新住民跨足長照 穩定就業再賺10.8萬獎勵金

55歲新住民「小慧」來台多年，一直在家兼差美髮、美容，收入不穩定，思考轉業，即到斗六就業中心崙背服務台尋求協助，經就業服務員推介，順利轉為長照居家服務員，並克服個案的排斥，耐心穩定就業8個月，不僅融入個案家庭，且還能領到最高10.8萬元獎勵金，為自己穩定收入開啟新職涯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。