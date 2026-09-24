半導體大廠南部人才需求大 多家大廠中秋後10月徵才

回應半導體高科技龍頭大廠南部尤其台南廠區嚴重人才需求，爭取中秋連假後轉職人力，勞動力發展署雲嘉南分署今天宣布將首次舉辦「現場招募面談會」，協助廠商與大台南與周遭地區民眾求職，10月連續多場徵才提供要賺第一桶金的各路科技人才機會。

這次「10月科技人才徵才月」專案由分署永康就業中心主辦、邀集多家知名科技大廠釋出職缺，包含封測雙雄日月光與矽品精密專場與廠內徵才，10月3日推出緯穎智造與台灣國際航電（GARMIN）假日專場。10月15日在南科管理局舉辦的台積電招募面談會。

承辦人員說，台積電招募面談會是半導體龍頭首度在管理局辦理招募，採預約制，提醒意者務必事先掃描海報上的QR Code預約報名面談，名額有限額滿為止。

隔日16日下午將繼續在管理局舉辦南科聯合徵才。

永康就業中心主任李奇玫說，高科技產業產能持續擴充，廠商對專業工程師及第一線技術人員的需求日益殷切。為方便平時需上班或課業在身欲轉職、求職的民眾，特地規畫假日及平日多場次，提供一次面試、快速媒合的絕佳機會。

封測龍頭廠商也積極擴產並祭出優渥薪資與福利攬才。矽品精密10月2日在永康就業中心、10月8日在矽品精密南科廠、10月17日在新化永新活動中心辦專場及廠內徵才，釋出設備工程師薪資46100元起、製造組主管薪資49600元起、製程工程師薪資48700元起，錄取後於台中受訓3至9個月期間，更有交通補助每月3600元及免費住宿配套。日月光單一徵才則於10月2日下午在南科就服台。

李奇玫說，為便利轉職族群與在地人才，永康中心於10月3日加班辦假日徵才。當日上午緯穎智造南科新廠區即將運作，在永康就業中心率先舉辦；下午則由台灣國際航電(GARMIN)接力舉辦，需求500名固定日班及夜班作業員職缺、倉管員夜班月薪約45000元、檢驗員夜班約43000元，維修技術助理工程師約37000元起，並提供餐費補助、員購折扣、年終與績效獎金及0-6歲育兒津貼每月1萬元等福利。

除上述重點專場，10月份還有多家大廠廠內及單一徵才活動。受惠封測需求的南茂科技於每周二、四下午在廠內徵才；要在南科擴廠的聯華電子將於每周二、三中午發放號碼牌進行廠內徵才；積極轉型的誠美材料於每周二上午在廠內辦理；全力衝刺矽光子產品的聯亞光電則於10月8日下午在南科就服台舉辦擴大徵才。

永康就業中心提醒，部分專場如緯穎智造先預約報名可加快面試速度，台積電需事先掃描海報QR Code報名，台積電審核通過後再另行發送面談通知。欲了解更多職缺詳情可電洽永康就業中心06-2038560或南科就業服務台06-505-1411。

回應半導體高科技龍頭大廠南部嚴重人才需求，多家大廠槍中秋後10月徵才。圖／永康就業中心提供