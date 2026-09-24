最低工資審議登場 工業區總會：只有AI好、其他產業生意都不好做

勞動部今天召開最低工資審議會，討論明年最低基本工資調整幅度。政府喊話有機會突破3萬元大關，勞團會前召開記者會，喊出7.77%調幅，月薪來到3萬1792元、時薪211元。但中華民國工業區廠商聯合總會北部會長吳聰明會前受訪指出，目前「只有AI好而已」，其他產業的生意都不好做，最近業者的感受尤其明顯。

勞團訴求，台灣勞工薪資結構分布不均，經濟發展果實更嚴重傾斜資本家，基層勞工的低薪困境必須仰賴最低工資調升來翻轉；面對亮眼的經濟表現，若聲稱照顧勞工的執政黨未拉高調幅，讓基層共享經濟紅利，就是對不起台灣勞工。

工商協進會秘書長邱一徹會前受訪時表示，照顧員工和讓企業能夠持續經營，兩件事都很重要。近幾年台灣經濟成長看起來很亮眼，但主要是高科技產業帶動；對多數中小企業、傳統產業和服務業來說，成長相當有限。

邱一徹說，這些企業還得面對原物料、人力成本上升，以及資金取得不易等壓力。因此，這次討論最低工資調整，他希望以消費者物價指數（CPI）為核心，同時考量各行各業的承受能力。政府也應針對中小企業的轉型需求和資金缺口，提供實際協助，讓企業有能力照顧員工。

吳聰明則直指，目前「只有AI好而已」，其他產業的生意都不好做，最近業者感受尤其明顯。