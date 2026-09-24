勞團喊話最低工資調幅7.77% 經濟紅利不共享執政黨對不起基層勞工

最低工資審議會今登場，勞資政學委員將決議明年最低工資調幅，政府已喊話有機會突破3萬元大關，但勞團會前召開記者會，喊出7.77%調幅，月薪來到3萬1792元、時薪211元。勞團訴求，台灣勞工薪資結構分布不均，經濟發展果實更嚴重傾斜資本家，基層勞工的低薪困境必須仰賴最低工資調升來翻轉；面對亮眼的經濟表現，若聲稱照顧勞工的執政黨未拉高調幅，讓基層共享經濟紅利，就是對不起台灣勞工。

現行最低工資月薪2萬9500元、時薪196元。每年由勞、資、政府、學者四方代表，就消費者物價指數（CPI）、經濟成長率等10項得參採指標審議最低工資調幅。據主計總處8月最新預測，2026年經濟成長率上修至11.05%，8月CPI年增率為2.04%。

審議委員之一、全產總理事長戴國榮表示，按最低工資審議默契，消費者物價指數（CPI）足額反映，經濟成長率（GDP）由勞資共享。除主計總處數據，央行最新預測全年CPI年增率約2.03%，民生物價與外食費漲勢依然顯著；而在AI及出口帶動下，全年經濟成長率（GDP）更大幅上修至11.48%，調幅應達7.77%。

他進一步說，即便考慮產業結構落差，只採納經濟成長率三分之一，調幅至少也要5.86%，換算後月薪達3萬1229元、時薪207元，才能符合邊際勞工對抗通膨與維持基本生活的實質需求。

他批評，部分雇主團體以「經濟榮景僅限高科技製造業、內需與傳統產業經營困難」為由，主張調幅應限縮在3%，這樣等於勞工只分享經濟成長果實不到十分之一。更不用說，以最低工資研究小組報告數據來看，住宿餐飲等部分行業勞工薪資中位數低於CPI年增率，17項重要民生物資如雞蛋、雞肉CPI年增率更高達10%以上。

「調升7.77%都算客氣了！」全金聯理事長鍾馥吉理指出，近三年經濟成長率節節高升，外界謠傳最低工資調漲只嘉惠到外籍勞工，但台灣能有如此亮眼的經濟表現，靠的是不分產業規模、國籍的基層勞工打拚得來。面對高經濟成長率，最低工資調幅如果拉低，「就是執政黨對不起台灣勞工。」

鍾馥吉也以鄰近的日本、南韓作比較。他指出，主計處日前公布2026年台灣人均GDP將突破4萬美元且上看4.5萬美元，遠遠領先南韓的3.9萬美元、日本約3.5萬美元，但反觀台灣的最低工資時薪卻只有台幣196元，遠低於南韓的247元、日本的238元，顯見台灣的最低工資還有很大進步空間，才能追上日韓。

北市產總理事長邱奕淦也援引主計總處數據指出，今年上半年全體受僱員工經常性薪資平均4萬9491元，但在薪資結構極端失衡下，高達7成的勞工根本領不到平均薪資，最低工資與平均薪資落差也近2萬元，這讓定錨於最低工資的青少年、二度就業婦女及中高齡勞工，無可避免地深陷「工作貧窮」泥淖。

他進一步說，2024年台灣受僱人員報酬占GDP比重跌至43.1%的歷史新低，遠落後於美國的60%，反映企業獲利的營業盈餘占比卻攀升至35.06%，這證實了經濟成長的果實過度傾向資本家，政府理該大幅調升最低工資，才能實質翻轉基層勞工的薪資困境，讓全民共享經濟成長的紅利。

戴國榮強調，最低工資是保障弱勢邊際勞工基本生存權的安全網，絕非企業調節營運成本的犧牲品。若微小型企業或內需服務業受衝擊，勞團也不反對政府提供企業租稅或補貼。

最低工資審議會今上午10時召開，由勞動部長洪申翰（中）擔任主席。記者許正宏／攝影