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中秋、教師節法定假日 新北勞工局：出勤工資要加倍

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
中秋、教師節為法定假日，新北勞工局表示，出勤工資要加倍。圖／新北市勞工局提供
中秋、教師節為法定假日，新北勞工局表示，出勤工資要加倍。圖／新北市勞工局提供

中秋節、教師節連續假期將至，新北市勞工局指出，今年9月25日中秋節及9月28日教師節均為法定休假日，雇主應依法給假並照給工資；若法定休假日剛好碰到勞工的休息日或例假，還要另外補假1天，若雇主要求勞工在法定休假日或補假日出勤，也應依法加倍給付工資，違規可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰

勞工局表示，「紀念日及節日實施條例」去年公布施行後，已將9月28日孔子誕辰紀念日、教師節，納入法定休假日，今年起教師節與中秋節均適用法定休假規定，提醒雇主應依規定安排勞工休假。

以比照政府行政機關辦公日曆表出勤、固定周六為休息日、周日為例假的月薪制勞工為例，9月25日中秋節及9月28日教師節都是法定休假日，當日工資照給，如果勞工出勤，除原有工資外，雇主還須再加發1日工資；若出勤超過8小時，超過部分則須依「勞基法」規定計算加班費。

9月26日為休息日，勞工如果出勤，前2小時每小時至少加給平日每小時工資額的1又1/3倍，超過2小時至8小時部分，則每小時至少加給1又2/3倍。

9月27日為例假日，原則上不得要求勞工出勤，除非遇到天災、事變或突發事件，且雇主須依法報請當地主管機關核備，才能要求勞工出勤。

勞工局提醒，雇主如違反法定休假及工資給付規定，依勞基法可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名。呼籲事業單位務必依規定給假、給薪，避免因不熟悉法令而觸法受罰。

勞工局 中秋 工資

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