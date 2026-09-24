中秋節及教師節為法定休假日 雇主應依法給假並給薪

《紀念日及節日實施條例》於2025年度公布施行後，已將9月28日孔子誕辰紀念日(即教師節)納入法定休假日，連同9月25日中秋節，雇主皆應給予勞工休假且照給工資；如適逢勞工每周的休息日或例假，則應再補假1日，並由勞雇雙方協商補假日期。另如使勞工於法定休假日或補假日出勤，則應加倍給付工資。

勞工局進一步說明，以比照政府行政機關辦公日曆表出勤及補假，且固定以周六為休息日、周日為例假的月薪制勞工為例，若於今年中秋節及教師節連假期間工作，工資加給標準，分別為9月25日及28日(中秋節及教師節)為法定休假日，除當日工資照給外，應再加發1日工資。至於超過8小時部分，須依勞基法第24條規定加成計給加班費。

9月26日為休息日，除當日工資照給外，如當日出勤在2小時內，每小時應按平日每小時工資額至少再加給1⅓倍，但出勤超過2小時者，則第3至8小時每小時應按平日每小時工資額至少再加給1⅔倍。

9月27日為例假日，除非有天災、事變或突發事件，且經雇主報請當地主管機關核備外，不得使勞工於當日出勤。

事業單位如有違反上述規定，依勞基法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請業者務必遵守法令規定，以免觸法受罰。