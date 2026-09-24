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最低工資審議登場 工總代表何語：保證破3萬、籲設「AI福利主權基金」

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
勞動部今天召開最低工資審議會，討論明年最低基本工資調整幅度。會前，資方代表、全國工業總會常務理事何語受訪時直指說，CPI年增率已到1.87%，明年最低工資月薪「可以保證會超過3萬元」。記者董俞佳／攝影
勞動部今天召開最低工資審議會，討論明年最低基本工資調整幅度。會前，資方代表、全國工業總會常務理事何語受訪時直指說，CPI年增率已到1.87%，明年最低工資月薪「可以保證會超過3萬元」。記者董俞佳／攝影

勞動部今天召開最低工資審議會，討論明年最低基本工資調整幅度。會前，資方代表、全國工業總會常務理事何語受訪時直指說，CPI年增率已到1.87%，明年最低工資月薪「可以保證會超過3萬元」；他呼籲，調幅仍須考量產業景氣差異，台灣產業高度集中電子產業，應有相關機制，例如設立「AI福利主權基金」，讓新興產業創造的紅利更廣泛用於照顧勞工。

現行最低工資月薪為2萬9500元、時薪196元。依《最低工資法》，審議時應參採消費者物價指數年增率，並可參考經濟成長等指標。何語說，調升最低工資大家都有共識，依據最低工資法。最基本的就是CPI的數字，因此，今年基本工資絕對會調升。

他說，去年1至7月累計平均CPI年增率增至1.87%，近期又釋出2.7%、2.09%等數字，最後委員會商討最確定的數字，作為調整基準。

何語指出，台灣出口高度集中於電子、機械等產業，但多數傳統產業及中小企業未必同樣受惠於AI需求成長。他認為，若單看整體出口或經濟成長數字，恐怕難以反映不同產業的經營狀況，審議時也應納入傳產與內需產業的負擔能力。產業之間的差距很大，不能只看整體出口成長，就認為每個產業都有同樣的能力承擔調薪。

對於AI產業成長帶來的收益，何語認為應讓全民共享。他說，AI與數位化產業創造出口紅利，股市交易熱絡也帶來證券交易稅收入，銀行與證券業同樣賺了不少錢；這些收益不應只有少數人享有。他並舉例指出，營建市場降溫將牽動建材、衛浴、家電等相關產業受影響，憂慮對下半年內需景氣。建議政府思考設立「AI福利主權基金」，讓新興產業創造的紅利更廣泛用於照顧勞工。

至於最終調幅，何語表示，會尊重勞工團體、專家學者及政府代表的意見，由審議會協商決定。

工商協進會秘書長邱一徹會前受訪時表示，照顧員工和讓企業能夠持續經營，兩件事都很重要。近幾年台灣經濟成長看起來很亮眼，但主要是高科技產業帶動；對多數中小企業、傳統產業和服務業來說，成長相當有限。

邱一徹說，這些企業還得面對原物料、人力成本上升，以及資金取得不易等壓力。因此，這次討論最低工資調整，他希望以消費者物價指數（CPI）為核心，同時考量各行各業的承受能力。政府也應針對中小企業的轉型需求和資金缺口，提供實際協助，讓企業有能力照顧員工。

中華民國工業區廠商聯合總會北部會長吳聰明也說，目前「只有AI好而已」，其他產業的生意都不好做，最近業者的感受尤其明顯。

最低工資 主權基金 何語

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