斗六就業中心助55歲新住民跨足長照 穩定就業再賺10.8萬獎勵金

55歲新住民「小慧」來台多年，一直在家兼差美髮、美容，收入不穩定，思考轉業，即到斗六就業中心崙背服務台尋求協助，經就業服務員推介，順利轉為長照居家服務員，並克服個案的排斥，耐心穩定就業8個月，不僅融入個案家庭，且還能領到最高10.8萬元獎勵金，為自己穩定收入開啟新職涯。

家住崙背的新住民「小慧」雖取得照服員技術士證，卻沒有長照經驗，一直在家兼差美髮、美容，但累積人際互動及溝通經驗，也具服務耐心、親和力。經就業中心服務員評估，契合服務工作特質，即推介至雲林老人長照協會任職，上工後適應良好，符合勞動部「照顧服務就業獎勵」計畫，除薪資還能領到最高10.8萬元獎勵金，等同加薪。

「小慧」分享轉業經過指出，剛開始長輩不願意接受她，但她告訴自己老人家很需要人照顧，所以選擇耐心陪伴、慢慢建立信任，後來老人家接受她，甚至下班還希望能再多留一會兒，彼此像一家人，讓她很有成就感，也覺得在台灣工作很幸福。她鼓勵對長照有興趣的民眾，要勇敢跨出第一步。

雲林老人長照協會表示，小慧很細心負責，發現個案的輔具受損，立即通報居督員申請更換，避免意外發生；察覺個案情緒變化，也主動了解原因並與家屬討論，展現責任感，目前長照人力需求多，協會感謝就業中心協助媒合，找到適任的人，為服務增添助力。

斗六就業中心主任劉達源表示，勞動部推動「照顧服務就業獎勵」，協助失業勞工投入照服工作，只要是失業滿30日以上或非自願離職的失業勞工，經公立就業服務機構諮詢、推介受僱於符合規定的居家式、社區式或照顧機構等長照單位，依實際在職期間，第1至6個月可月領5000元、第7至12個月6000元、13至18個月7000元，最長18個月，最高可領10萬8000元；鼓勵有意投入長照工作、準備轉職或曾取得照服員資格的求職者把握機會。相關資訊可至「台灣就業通」網站查詢，或洽斗六就業中心05-5325105。