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最低工資審議會今登場…有望連11漲 拚月薪突破3萬元

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最低工資審議會今登場 有望連11漲、拚月薪突破3萬元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
最低工資審議會今天登場，勞動部長洪申翰昨已預告明年最低工資月薪突破3萬元機會很高。勞工示意圖。聯合報系資料照
最低工資審議會今天登場，勞動部長洪申翰昨已預告明年最低工資月薪突破3萬元機會很高。勞工示意圖。聯合報系資料照

明年最低工資將跨越3萬元大關？最低工資審議會今天上午10時登場，勞動部長洪申翰昨天預告「（月薪）突破3萬元機會很高」，連續第11年調升勢在必行。勞團喊出，央行日前預測全年經濟成長率（GDP）11.48%，創39年新高，勞資應共享經濟成長果實、消費者物價指數足額反映，明年調幅應為7.77%，月薪來到3萬1792元，時薪211元。資方則期待調幅壓在3%。

最低工資由勞、資、政府、學者四方代表，就消費者物價指數（CPI）、經濟成長率等10項得參採指標，審議出明年調幅。據主計總處8月最新預測，2026年經濟成長率上修至11.05%，8月CPI年增率為2.04%。

現行最低工資月薪2萬9500元、時薪196元。賴清德總統、行政院長卓榮泰都曾公開表態，明年最低工資可望突破3萬元，這意味著，只要調幅超過1.7%，月薪就能突破3萬元，其實不難。加上明年軍公教調薪4%、今年台灣經濟表現亮眼，外界預料調幅上看5%。

全產總強調，今天正是打破低薪魔咒、達成「連續第11年調漲」最低工資的關鍵戰役。然而，部分雇主團體以「外熱內冷」、「傳統產業經營困難」為藉口，試圖全面壓低調幅，主張象徵性微調3%。面對資方的傲慢與漠視，勞方絕不再退讓。

全產總進一步表示，今年在AI與出口帶動下，央行日前上調今年經濟成長率至11.48%，產業榮景仰賴的是基層勞工流汗打拚，勞工不該被排除在外。尤其面對通膨與物價高漲，核心CPI預估值2.03%，調升最低工資是邊際勞工的生存安全網，不該成為企業調節成本的犧牲品。

全產總訴求，明年的最低工資調幅必須達到7.77%，月薪調漲至3萬1792元、時薪調升至211元。資方團體認同調升，但提醒產業冷熱差異大，傳產、服務業不如高科技產業，適度調升3%才屬合理範圍。

最低工資審議會今天登場，勞動部長洪申翰昨已預告明年最低工資月薪突破3萬元機會很高。勞工示意圖。聯合報系資料照
最低工資審議會今天登場，勞動部長洪申翰昨已預告明年最低工資月薪突破3萬元機會很高。勞工示意圖。聯合報系資料照

最低工資 月薪 洪申翰

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