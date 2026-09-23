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國際技能競賽上海揭幕 勞動部邀全民為53名國手加油

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第48屆國際技能競賽於9月22日至27日在中國上海舉行，圖為我國代表團國手於開幕典禮進場。圖／勞動部提供
第48屆國際技能競賽於9月22日至27日在中國上海舉行，圖為我國代表團國手於開幕典禮進場。圖／勞動部提供

有「技能奧運」美譽的國際技能競賽昨天在中國上海揭開序幕，來自世界各地的青年技能好手齊聚一堂，展開為期6天的技術交流與競技。第48屆國際技能競賽總共有73個國家、約1400名選手參與，我國派出47個職類、53位國手站上世界賽場，與各國頂尖選手較勁。勞動部邀請全民一起關注賽事，為即將在世界賽場上奮戰的技能好手加油。

國際技能競賽每兩年舉辦一次，是各國青年技能人才展現專業技術與交流切磋的重要國際舞台。勞動部說，本屆賽事共辦理64個競賽職類，涵蓋製造、建築、資訊、服務及藝術等多元領域，參賽選手將在各項競賽中接受技術、精準度、速度及臨場應變等多重考驗，展現平日訓練累積的專業能力。

勞動部表示，這次代表台灣出賽的國手群，必須先從全國競賽勝出，再經過國選拔取得代表台灣參賽的資格；入選後，投入長時間密集訓練，在教練、裁判及培訓團隊的指導下，反覆練習、修正細節，從一次次失誤中找出問題，持續突破技術與心理上的挑戰。

勞動部表示，台灣過去在國際技能競賽屢創佳績，第47屆國際技能競賽共獲得2金、3銀、10銅及28面優勝，合計43項獎牌及獎項，團隊排名第4，選手得牌率達86%，總獎牌數及獲獎率均創近3屆最佳成績。這屆國手也將延續過去累積經驗，爭取再創佳績。

勞動部也邀請全民一起關注台灣技能國手的賽事表現，為國手們加油，並見證台灣青年以專業技術迎戰世界。相關賽事資訊可至技能競賽主題網查詢，或至Facebook搜尋「技能競賽充電讚」、Instagram搜尋「worldskillstw」。

上海 勞動部 國手 國際技能競賽 選手

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