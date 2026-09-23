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企業缺工、勞工壓力都來找 虎尾就業中心「出診」找解方

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
虎尾就業中心打破過去等企業、求職者上門的服務模式，今年7月起主動走進企業，推動「企業與勞工健檢服務」。圖／虎尾就業中心提供
虎尾就業中心打破過去等企業、求職者上門的服務模式，今年7月起主動走進企業，推動「企業與勞工健檢服務」。圖／虎尾就業中心提供

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心打破過去等企業、求職者上門的服務模式，今年7月起主動走進企業，推動「企業與勞工健檢服務」，發現不少企業面臨人力老化、員工流動及工作環境改善等問題，卻不清楚政府有哪些資源可以協助，將協助逐一找出需求、媒合資源。

虎尾就業中心表示，「企業與勞工健檢服務」採企業、勞工雙軌訪談，實際走訪發現，不少企業並非沒有改善人力或工作環境的需求，而是不清楚有哪些政府資源可以申請，因此就業中心依各企業情況主動媒合方案，已有企業在訪談後導入「職務再設計」資源，改善工作流程、職場環境及設備，降低勞工工作負擔，也讓企業建立更有利於留才的工作環境。

虎尾就業中心也因應AI科技發展推出「AI智能小幫手App服務」，將QR Code布建於轄區約200處人潮往來據點，包括超商、超市及圖書館等場所，民眾掃描QR Code即可透過AI互動問答，快速了解適合自己的就業服務及政府資源。

在職勞工也可透過App進行「自我職場健康檢測測驗」，從工作壓力、職涯適應及未來發展等面向檢視自身狀況。虎尾就業中心表示，訪談或檢測發現問題後，將依個別需求導入在職訓練、求職服務、職務再設計、就業獎勵及轉職協助等資源，讓民眾不受時間、地點限制，也能即時取得就業服務。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，很多人認為找到工作後就不再需要就業服務，但勞工在職期間仍可能面臨工作壓力、環境不適應、技能不足或轉職選擇等問題，因此就業服務應該貫穿勞工整個職涯。無論是在職、準備轉職或正在求職，都可以定期檢視自己的職涯狀況，及早發現問題、尋求協助。

相關服務可洽虎尾就業中心05-6330422，或加入虎尾就業中心Facebook、LINE官方帳號，取得求職、創業及職訓資訊。

虎尾就業中心打破過去等企業、求職者上門的服務模式，今年7月起主動走進企業，推動「企業與勞工健檢服務」。圖／虎尾就業中心提供
虎尾就業中心打破過去等企業、求職者上門的服務模式，今年7月起主動走進企業，推動「企業與勞工健檢服務」。圖／虎尾就業中心提供

缺工 勞工 壓力 求職 職場

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