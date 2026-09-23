快訊

血壓慢慢升高…身體正在變老的6個隱形訊號！專家教不用花大錢抗老秘方

亞運桌球／林昀儒、鄭怡靜13分鐘速勝 16強要強碰日本組合

傳蘋果進軍智慧手環！將採無螢幕設計 專攻健康、運動追蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

婚假10月起增至14天 洪申翰：多6天薪水 政府全額補助

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
10月起婚假延長至14天，一對剛登記結婚的新人在聽到消息後十分開心。聯合報系資料照
10月起婚假延長至14天，一對剛登記結婚的新人在聽到消息後十分開心。聯合報系資料照

10月起勞工婚假天數將比照軍公教，從現行8天增加至14天。勞動部長洪申翰今接受廣播節目專訪時說，多出來的6天婚假薪資，將由政府全額補助企業。

洪申翰表示，婚假延長並非單一政策，而是今年5月賴總統宣布的「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」其中一項。除了婚假延長，政策還包括產假延長至12周、陪產及陪產檢假延長至14天、育嬰留停適用年齡放寬至6歲等，只是婚假不涉及修法，其餘則需要修正性工法、就保法，目前仍待立院朝野協商。

洪申翰強調，勞工請婚假，雇主必須全額給付薪資，10月後多出的6天婚假，薪資將由政府全額補助，由政府支持企業打造友善育兒職場，資方不用多付錢。

對於10月前就已經登記結婚的勞工，洪申翰說，只要先前的8天婚假尚未請完，且仍在婚假請求權期限內，婚假總天數就會自動升級為14天。

不只婚假，他說，包括產假、陪產假等，政府都已經編列好新增天數的薪資補貼預算。在鼓勵企業提供員工托育服務上，也將修法，讓企業托育支出享有百分之兩百的租稅減免。

洪申翰 薪水 勞工 結婚 補貼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

10月起勞工婚假增至14天 已婚也有過渡期 未婚族：沒誘因

最低工資審議明天登場 洪申翰：破3萬元機會很高

台灣少子化豐原醫院祭鼓勵 員工每名子女育兒補助最高10.8萬

民眾黨團新會期優先法案 所得稅法、就業保險法上榜

相關新聞

婚假10月起增至14天 洪申翰：多6天薪水 政府全額補助

10月起勞工婚假天數將比照軍公教，從現行8天增加至14天。勞動部長洪申翰今接受廣播節目專訪時說，多出來的6天婚假薪資，將由政府全額補助企業。

最低工資審議明天登場 洪申翰：破3萬元機會很高

最低工資審議會將於明天舉行，今年雖經濟成長率大好，但各產業冷熱不均，勞資雙方對明年最低工資調幅看法有一段差距。勞動部長洪申翰今接受廣播專訪時表示，明年調升機率高，最低工資月薪有機會突破3萬元，但調幅仍須由審議會勞資政學代表共同決議。不過，對於勞方喊出7.77%調幅，洪申翰坦言「以往都沒那麼高」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。