婚假10月起增至14天 洪申翰：多6天薪水 政府全額補助

10月起勞工婚假天數將比照軍公教，從現行8天增加至14天。勞動部長洪申翰今接受廣播節目專訪時說，多出來的6天婚假薪資，將由政府全額補助企業。

洪申翰表示，婚假延長並非單一政策，而是今年5月賴總統宣布的「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」其中一項。除了婚假延長，政策還包括產假延長至12周、陪產及陪產檢假延長至14天、育嬰留停適用年齡放寬至6歲等，只是婚假不涉及修法，其餘則需要修正性工法、就保法，目前仍待立院朝野協商。

洪申翰強調，勞工請婚假，雇主必須全額給付薪資，10月後多出的6天婚假，薪資將由政府全額補助，由政府支持企業打造友善育兒職場，資方不用多付錢。

對於10月前就已經登記結婚的勞工，洪申翰說，只要先前的8天婚假尚未請完，且仍在婚假請求權期限內，婚假總天數就會自動升級為14天。

不只婚假，他說，包括產假、陪產假等，政府都已經編列好新增天數的薪資補貼預算。在鼓勵企業提供員工托育服務上，也將修法，讓企業托育支出享有百分之兩百的租稅減免。