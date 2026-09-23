最低工資審議明天登場 洪申翰：破3萬元機會很高

最低工資審議會將於明天舉行，今年雖經濟成長率大好，但各產業冷熱不均，勞資雙方對明年最低工資調幅看法有一段差距。勞動部長洪申翰今接受廣播專訪時表示，明年調升機率高，最低工資月薪有機會突破3萬元，但調幅仍須由審議會勞資政學代表共同決議。不過，對於勞方喊出7.77%調幅，洪申翰坦言「以往都沒那麼高」。

洪申翰今早接受「POP撞新聞」廣播節目專訪，主持人黃暐瀚幾度詢問他對明年最低工資調幅的看法，洪申翰皆未鬆口，強調是由勞資政學四方代表共同審議而得出，但「（月薪）破3萬元機會很高」。

現行最低工資為月薪2萬9500元、時薪196元。主計總處日前大幅上修今年經濟成長率至11.05％，消費者物價指數（CPI）年增率為2.07％，外界預料明年最低工資調幅可望超過5%，但資方團體認為明年調幅3%較為適當，勞團則主張調幅應全額反映CPI、經濟成長率由勞資共享，調幅應達7.77%。

洪申翰強調，每年最低工資審議前，勞方、資方都會各自對外提出調幅期待，但重要的是這些論述必須要有理據，最低工資審議不是兩個數字加起來除以2這麼簡單的事，而是要以客觀數據為基礎對話、論證，在審議會過程中尋求共識，拉近彼此看法的差距。

他說，勞方在意的是如何讓低薪勞工過上相對有尊嚴的基本生活，資方同意調升最低工資，但同時在意GDP貢獻度集中在科技業、金融業，傳產、服務業的經濟紅利沒有那麼高，因此不能全以科技產業類比，明天審議會上，會收斂各方意見，找出一個大家可接受的調幅。