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為孩子撐過7年職場空白 嘉義單親媽獲助開啟人生新篇章

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義單親媽為孩子離職7年，重返職場屢屢碰壁，在朴子就業服務中心協助下、找到工作重返職場。圖／朴子就業服務中心提供
嘉義單親媽為孩子離職7年，重返職場屢屢碰壁，在朴子就業服務中心協助下、找到工作重返職場。圖／朴子就業服務中心提供

嘉義45歲單親媽媽「巧巧」獨自照顧身心狀況特殊幼童，因孩子就醫、接送需求，離開職場7年後重新找工作，卻因無法配合加班及固定工時，多次面試碰壁，一度對重返職場失去信心，所幸在朴子就業中心協助下，透過調整工時方式找到餐飲工作，穩定任職超過4個月。

朴子就業中心表示，巧巧過去求職時，最難跨過的是「時間」這道門檻，必須配合孩子上下學，還得預留突發就醫及照顧時間，因此希望周休二日、不加班，也不能接受傳統餐飲業兩頭班，這些條件讓她屢遭婉拒，長期脫離職場的她，也逐漸懷疑自己是否還有能力重新工作。

就業服務員協助調整求職方向，找到餐飲店「食光雞」。業者了解巧巧必須接送孩子後，願意調整排班，讓她集中在餐食製作及備料等核心時段工作，若孩子臨時發生狀況，也能彈性請假，讓巧巧重返職場，雇主肯定她認真負責工作態度，雙方逐漸建立穩定工作關係。

朴子就業中心主任張春美表示，許多離開職場一段時間的婦女，不一定缺乏工作能力，而是受家庭照顧、接送孩子等現實條件限制，若企業願意調整工時，搭配適當的職缺設計，原本看似無法兼顧的家庭與工作，其實可能找到交集。

張春美也說，勞動部推動婦女再就業計畫，針對離開職場180日以上、完成求職登記婦女，穩定就業滿90日，可申請3萬元再就業獎勵，部分工時者則依規定核發。企業提供彈性工時等友善措施也可獲得輔導獎勵，相關資訊可洽朴子就業中心05-3621632。

嘉義單親媽為孩子離職7年，重返職場屢屢碰壁，在朴子就業服務中心協助下、找到工作重返職場。圖／朴子就業服務中心提供
嘉義單親媽為孩子離職7年，重返職場屢屢碰壁，在朴子就業服務中心協助下、找到工作重返職場。圖／朴子就業服務中心提供

嘉義單親媽為孩子離職7年，重返職場屢屢碰壁，在朴子就業服務中心協助下、找到工作重返職場。圖／朴子就業服務中心提供
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