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友善企業給予彈性上班 解決單親母親求職困境

中央社／ 嘉義縣22日電

單親媽媽巧巧（化名）獨自撫養特殊兒，求職路上因照顧孩子無法上正常班屢屢碰壁。日前朴子就業中心攜手友善企業「食光．雞」給予彈性上班，讓她得以兼顧孩子與生計。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心發布新聞稿表示，脫離職場7年的巧巧由於單親與照顧特殊兒，求職時開出週休2日、不能加班，且還得能在孩子突發狀況時隨時請假的需求，面試多次被委婉拒絕後，逐漸失去信心，甚至懷疑自己的價值。

朴子就業中心主任張春美表示，但就服員不放棄，長達5個月持續陪伴，協助巧巧找到在友善企業「食光．雞」餐飲店工作機會。

張春美提到，「食光．雞」林老闆瞭解身為單親母親的求職困境，表示願意給予支持，並強調「生活不容易，遇到有困難的媽媽，不管如何也要幫忙」，讓巧巧上班時間與接送孩子時間錯開，更允諾只要孩子有突發狀況，隨時可以請假。

張春美指出，林老闆這份包容與體諒，讓巧巧順利重返職場，並穩定就業超過4個月，雇主對她認真負責的工作態度給予高度肯定。

張春美強調，為力挺婦女重返職場，勞動部推動「婦女再就業計畫」，針對離開職場180日以上的婦女，向公立就業服務機構辦理求職登記並申請報名此計畫，經資格認定後，穩定就業滿90日，可請領新台幣3萬元「再就業獎勵」，最高可領6萬元。

同時，為鼓勵雇主提供工時調整及友善支持措施，雇主僱用符合資格的婦女，也可申請「職場支持輔導獎勵」，每人每月5000元，最長12個月，最高可領6萬元，創造勞資雙贏的溫暖循環。

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