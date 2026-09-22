謝宜容遭爆罵下屬「掐死你」轟抗旨欺君 勞動部：霸凌零容忍依法上訴

2024年底勞動部吳姓公務員之死引發社會關注，時任勞動力發展署北分署長謝宜容遭記兩大過免職，時任勞動部長何佩珊也因此請辭，由洪申翰接任。不過，台北高等行政法院日前認定，勞動部未審先判，且未給予謝宜容陳述意見的機會，程序上有違誤，判決撤銷原處分。今則有人向媒體爆料，披露當時的調查訪談內容。對此，勞動部重申，對職場霸凌零容忍、追究到底，將依法上訴。

鏡週刊報導今披露勞動部調查霸凌案所蒐集的205份問卷及訪談紀錄內容，部分受訪員工指稱，謝宜容曾以「豬頭」、「你怎麼那麼笨」、「想立刻要掐死你」等言語責罵下屬；也有人指出，謝宜容曾自稱「11職等在古代不是皇帝也是將軍」，要求下屬以「高兩階」思考，並使用「抗旨」、「欺君」等字句，甚至連衛生紙未折好，都可能遭到責罵。

對於霸凌案調查原始資料外洩，勞動部未進一步回應。針對北高行撤銷免職處分，勞動部表示，對判決的認事用法尚難認同，已委請律師撰狀，將在法定期限內依法上訴最高行政法院。

勞動部表示，謝宜容另涉貪汙案件，並經監察院彈劾、移送懲戒，目前相關案件分別由最高法院及懲戒法院審理。謝宜容現仍處於停職狀態，不會因行政法院撤銷免職處分而立即復職。

勞動部強調，勞動部基於詳細訪談跟嚴謹調查，明確確認謝宜容確有嚴重的職場霸凌情事，毫無疑義。對於本案相關訴訟案件，勞動部絕對會捍衛霸凌零容忍的立場，一定追究到底。