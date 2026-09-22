請假最大？職代「啥都不知」 他被逼狂傳訊吵同事：覺得自己沒邊界感

「我真的不想在人家休假的時候一直傳工作訊息。」 近日有網友在Dcard分享職場困擾，同事請假本身完全沒問題，但偏偏手上的工作沒有交代，讓留下來的人陷入兩難。原PO表示，公司請假制度相對寬鬆，只要依規定申請，主管通常不太會干涉，但有同事有時臨時請假，工作進度、檔案位置、客戶回覆都沒有留下資訊，讓人感到困擾。

由於原PO問職代得到的答案常是「我不知道欸」，找其他同事也沒人清楚，最後只好回頭聯絡正在休假的本人，問「這個東西在哪？」、「這件事處理了嗎？」、「客戶有回覆嗎？」。雖然自己也覺得一直傳訊息打擾休假中的同事很沒有邊界感，但不問，工作又真的會卡住。

原PO認為，如果是突然生病或緊急狀況，當然不能要求完整交接；但如果手上剛好有當天必須處理的事情，至少簡單交代目前進度，或讓職代知道狀況，應該不算過分。否則就會變成「本人休假、職代不知道、其他人也不知道」，最後還是要去問本人的尷尬情況，「一直傳訊息吵休假的人，我也覺得自己很機車」。也讓他不禁疑惑：「職代存在的意義到底是什麼？」

網友：沒交接就別怕出包 越好請假越須做好職代制度

貼文曝光後引發討論，有網友認為，既然沒有交代，就要做好休假期間可能被聯絡的準備。有人直言「專案不交代就請假，兩手一攤讓他爆啊」，認為如果事情真的因此出問題，主管自然會追查原因；也有人建議，遇到沒有交接的案件就直接告知對方「承辦人不在」，請對方留下訊息，等本人上班後再處理。

另一派網友則認為「被填職代就有責任」，既然公司指定職代，就不能只是「掛名」。如果真的遇到急件，應該由職代出面處理，公司應該把制度訂清楚，而不是單純在請假系統裡填上一個名字。不過也有其他人分享自身公司經驗，表示有些地方的職代「就只是幫忙接電話表示他今天休假而已」，實際工作並不會全部接手。

事實上，請假本身是勞工依法享有的權益。《勞動基準法》第38條就規定，符合年資條件的勞工可以依法享有特休，休假時間原則上也由勞工自行排定。至於「請假之後工作怎麼辦」，則是另一回事。

《勞動基準法》第70條規定，公司可以在工作規則中訂定考勤、請假等相關規定，因此像請假流程、職代怎麼安排、工作如何銜接，通常還是要看公司內部制度與職務分工。換句話說，員工有請假的權利，但請假期間的工作怎麼接手，也需要公司把制度講清楚。