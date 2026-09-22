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年終風向球！逾四成企業發中秋獎金 平均1,349元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

中秋節將至，企業今年發放秋節獎金意願回升。yes123求職網22日公布「馬年中秋禮金調查」，44.2%企業表示今年會發放中秋獎金，較去年的41.7%增加2.5個百分點，寫近五年次高；平均每名員工可領1,349元，也比去年增加56元、增幅約4.3%。不過，上班族平均期望能領到1,864元，實際發放金額僅達期望值的72.4%，相當於「打七二折」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，由於時序快要邁入第4季，中秋獎金被視為年終獎金的「先行指標」之一：假如中秋節發放的獎金增加，年終獎金也有機會跟著增加；反之若減少，可能象徵資方保守看待營運，甚至衝擊年終數字。

調查顯示，在44.2%會發中秋獎金的企業中，32.2%只發獎金、不發禮品，另有12%獎金與禮品都會發放。至於其餘55.8%不發獎金的企業，30.1%仍會提供中秋禮品，另有25.7%獎金、禮品「兩頭空」。

若單看中秋禮品，共有42.1%企業表示今年會送禮，高於去年的40.4%。企業偏好的員工禮品，以傳統月餅禮盒占36%居首，其次為文旦33.8%、公司自家產品或服務32.1%，另有綜合水果禮盒25.1%、鳳梨酥或蛋黃酥22.5%。

獎金金額方面，34.5%企業預估每人發放800元至未滿1,200元，占比最高；24.9%預計發放超過500元至未滿800元，另有10%落在1,500元以上、未滿2,000元。若觀察今年春節、端午及中秋三節獎金總額，61.4%企業表示與去年持平，21%增加，17.6%則減少。

企業對外送禮意願也略為增加。調查顯示，53.1%企業今年會向客戶、協力廠商或公民間團體致贈中秋禮品，高於去年的51.6%；平均每份禮物預算973元，比去年增加37元、約增4%。不過，企業對員工收受公務禮品規範也相當嚴格，合計51%企業規定員工完全不得收禮，其中26.4%採口頭約束、24.6%則有明文規定。

從勞工端來看，53.3%上班族預估公司今年會發中秋獎金，高於去年的51.6%；38.8%預估公司會發中秋禮品，也高於去年的37.3%。另外，有68.3%上班族曾因公務原因收到中秋禮品，平均每年收到3.8份，預估收到禮品的最高單價約1,613元。

此次調查於2026年9月4日至17日進行，上班族有效問卷1,342份，信心水準95%、誤差值正負2.68%；企業有效問卷1,088份，信心水準95%、誤差值正負2.96%。

中秋 獎金 中秋節

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