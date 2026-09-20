公務員一年逾4千人辭職！高普考報考8年少3成 網揭不想做原因

過去公職因工作穩定、福利制度等因素，被不少人視為「鐵飯碗」，不過近年報考人數與人員流動情況引發討論。一名網友近日在Dcard整理數據指出，公務員辭職人數從108年的1,994人，一路增加至114年的4,249人；另一方面，高普考合計報考人次也從107年的8萬4,684人降至114年的5萬7,707人，8年間減少約31.9%，讓原PO感嘆公職除了少子化因素外，恐怕也面臨招募及留才問題。

原PO整理資料指出，108年至114年公務員辭職人數依序為1,994人、1,969人、2,192人、2,496人、3,601人、4,195人及4,249人，其中114年另有1萬1,229件退休。原PO認為，若單看「辭職」而不包含退休，近年主動離開公職的人數確實出現增加趨勢。

高普考報名人數也呈現另一番景象。原PO統計，107年高考三級、普考合計共有8萬4,684人次報考，108年至110年仍維持8萬人以上，111年開始明顯下滑，到了114年僅剩5萬7,707人次，其中高考三級3萬2,327人、普考2萬5,380人。考選部公布的114年資料也顯示，當年度高普考總報考人數確為5萬7,707人。

隨著報考人數減少，錄取率則明顯走高。原PO指出，107年高考三級錄取率為10%、普考8.14%，到了114年分別升至22.52%及19.35%；其中高考三級22.52%的錄取率，也創下85年採行分級考試制度以來新高。原PO坦言，行政類科與技術類科全部合計未必能完全反映各類科實際招募情況，加上少子化、年輕人口減少同樣會影響報考人數，因此不能單憑數字就斷定公職吸引力下降，但認為辭職增加、部分類科招募困難等現象仍值得關注。

貼文曝光後，不少網友將原因指向薪資與退休制度，有人直言「第一就是沒有終生俸，第二就是薪資太低」，也有人認為公職薪資與需要承擔的法律責任不成比例，加上兼職受到限制，對年輕人的吸引力自然降低；另有網友從工作內容切入，認為與其單純增加人力，更應刪減無效率的會議、表單及行政流程，避免基層將時間耗費在繁瑣作業。

不過也有另一派網友持不同看法，認為報考公職人數減少未必全是壞事，「愈少人考，表示民間企業經濟活絡，應該是好事」，並以金融海嘯期間大量民眾轉考公職為例，認為當民間就業選擇增加，公職自然不再是唯一熱門出路；也有人表示，目前仍有不少人投入考試，單靠報考人數下降，不能直接認定公職已經沒人想做。