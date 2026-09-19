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國際技能競賽國手今啟程赴上海 洪申翰親送機 祝福順利完賽、平安返台

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第48屆國際技能競賽國手代表隊長陳祈聖的應援親友團。記者葉冠妤／攝影
第48屆國際技能競賽國手代表隊長陳祈聖的應援親友團。記者葉冠妤／攝影

第48屆國際技能競賽將於22日至27日在上海登場，我國派出53名國手角逐47個職類獎牌。代表團今啟程赴上海，勞動部長洪申翰前往台北松山機場送行，也有不少選手親友到場，其中，國手代表隊長陳祈聖的家人凌晨4時許從台東搭車北上，也將赴上海應援，要親眼見證他勇奪金牌。

洪申翰勉勵國手，能夠代表台灣站上國際競賽舞台，每個人都經過長時間選拔與訓練，希望大家不要給自己太大壓力，只要專心做好每一個步驟，穩定發揮平時訓練成果，即不辜負長久以來的付出。他也提醒大家，除了專心比賽，也要照顧好自己的安全與健康，有任何狀況都要第一時間向團隊反映。

送機現場，洪申翰向率團的勞動力發展署署長、代表團正代表黃齡玉囑託「這次就交給你了」，並請隨團醫護人員、心理諮商師及行政團隊照顧好每一名國手。他也要國手放心，「場上的事交給選手，場下就交給團隊負責」。

隨後，洪申翰與國手逐一擊掌、加油打氣，期盼選手以最佳狀態投入競賽，在國際舞台發光發熱，也祝福代表團順利完成賽事、平安返台。

勞動部表示，為讓國手安心參賽，已就代表團安全、健康照護及突發事件應變預作完整規畫，並與外交部、陸委會等相關單位保持聯繫，掌握當地情勢及相關資訊。

勞動部指出，代表團已建立緊急聯繫窗口及通報應變機制，並配置醫療團隊及選手管理人員隨團協助；如遇突發狀況，行政團隊將第一時間介入處理，減少外部因素干擾，讓國手專心投入競賽、爭取佳績。

第48屆國際技能競賽將於22日至27日在上海登場，代表團今啟程赴上海。圖／勞動部提供
第48屆國際技能競賽將於22日至27日在上海登場，代表團今啟程赴上海。圖／勞動部提供

國際技能競賽國手的親友團到松山機場送行，期盼凱旋歸來。記者葉冠妤／攝影
國際技能競賽國手的親友團到松山機場送行，期盼凱旋歸來。記者葉冠妤／攝影

洪申翰 國手 上海

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